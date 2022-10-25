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«Мальчик Вова в раннем возрасте испытал депривацию»

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  • Юрий Христензен
  • 25.10.2022, 11:00
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«Мальчик Вова в раннем возрасте испытал депривацию»

Пациент чувствует себя комфортно лишь в болезненном состоянии.

Патологическая ложь (мифомания) - склонность к сообщению ложной информации и сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путем доказательства собственной значимости.

Причиной расстройства может быть депривация (невозможность удовлетворить потребности) в раннем возрасте. Повзрослев больные склонны к подражанию, стремлению идентифицировать себя с кем-то из окружающих, нарушению самооценки.

Пациент чувствует себя комфортно лишь в болезненном состоянии, которое он сам себе придумывает. Например, сочиняя истории о катастрофах, пребывании в заложниках, нахождении в зоне боевых действий, перенесенных пытках и истязаниях.

Когда им не верят, пациенты вступают в конфликт. Обвиняют медперсонал в некомпетентности и злом умысле, угрожают подать в суд. А в случае разоблачения, срочно выписываются из отделения, чтобы сразу попытаться лечь в какое-нибудь другое.

Больные удовлетворяются, только если ощущают себя в качестве пациента или когда испытывают болезненные переживания. Опровергнуть их заблуждения невозможно. Идентификацию себя с нормальным здоровым человеком они более не принимают.

Мальчик Вова в раннем возрасте испытал депривацию. Рос в бедной семье, был гоним соседскими мальчишками. Не имел возможности удовлетворить стандартные потребности. Вырос классическим мифоманом со всеми признаками этой болезни.

Постоянно лжет и выдумывает истории для доказательства собственной значимости. Стремится идентифицировать себя то с князем Владимиром, то с Петром I. В случае разоблачения сыпет угрозами, обвиняя других в некомпетентности и злом умысле.

Комфортно чувствует себя только в выдуманном мире, полном катастроф, заложников, боевых действий, пыток и истязаний. Опровергнуть его заблуждения невозможно. Идентификацию себя с нормальным здоровым человеком он более не принимает.

Волею судеб его занесло в политику. При этом первой выборной должностью Владимира стал сразу пост президента. Свою мифоманию он распространил на целую страну. Теперь весь мир наблюдает за течением болезни и ожидает прихода санитаров.

Юрий Христензен, Facebook

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