Андрей Санников в «Gazeta Wyborcza»: Война всегда начинается вчера 1 25.10.2022, 11:13

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Андрей Санников

Остановить войну и предупредить ее повторение можно только избавившись от диктаторских режимов, ее породивших.

Одно из ведущих изданий Польши “Gazeta Wyborcza” опубликовала статью лидера гражданской кампании “Европейская Беларусь” Андрея Санникова. Приводим полный текст статьи:

Когда говорят о захватнической войне России против Украины, вспоминают, как правило, невыученные уроки прежних случаев вооруженной экспансии России: Грузия-2008 и Украина-2014. Однако этих уроков намного больше, как и факторов, которые обеспечили беспрецедентную кровавую войну в Европе, войну России против Украины.

Один из таких факторов – Беларусь, а именно диктатура Лукашенко, которая во многом послужила моделью для путинского режима и во многом позволила обеспечить условия для российской агрессии.

Геополитическое значение Беларуси

Беларусь занимает крайне важное место в Европе во многих отношениях. Геостратегическое ее значение обусловлено двумя географическими районами, примыкающими к Беларуси на востоке и на западе. Это Смоленские ворота и Сувалкский корридор.

Смоленские ворота, район междуречья Западной Двины и Днепра, - один из главных стратегических коридоров, важных для трансграничной торговли между Востоком и Западом, при чем он важен не только для России, но и для второй экономики мира, Китая.

В то же время белорусские Смоленские ворота – это путь, которым Российская империя неоднократно вторгалась в Европу и по которому сегодня Российская Федерация вторглась в Украину, имея целью взятие Киева.

Из истории известно, что, когда Россия начинала вторжение в Европу через Смоленские ворота, она доходила до Вислы и далее: до Эльбы и Дуная.

Второй геостратегический район, Сувалкский коридор, приобрел особое значение после распада СССР и Варшавского Пакта. Коридор крайне важен для безопасности Балтийского региона, поскольку он разделяет подельника России лукашенковскую Беларусь и российский эксклав - Калининград. Этот коридор является единственным путем автомобильного и железнодорожного сообщения Польши и Центральной Европы со странами Балтии. В случае вторжения коридор отрежет три страны от основной территории Европы. Не зря некоторые эксперты называют Сувалкский коридор “ахиллесовой пятой НАТО”.

В периоды напряженности между Россией и Западом Беларусь становится ключевым геополитическим фактором. От ее политики зависит, будет ли ситуация накаляться (если Беларусь выступает на стороне России), или же возможна разрядка напряженности (если Беларусь становится демократической и сближается с Европой).

Российское вторжение и Лукашенко

Россия готовилась к крупномасштабному вторжению в Украину на глазах у всего мира. Последние 15 лет Россия постоянно наращивала количество и численность военных маневров по всему своему периметру. Российские вооруженные силы принимали участие в войнах на территории других государств, на стороне диктатора Асада в Сирии, на стороне правительства в гражданской войне в Центральноафриканской Республике (ЦАР), против Грузии, в результате чего появились две самопровозглашенные территории – Абхазия и Южная Осетия. Кроме того, формально запрещенные российские частные военные компании участвовали в военных действиях за границами России, например ЧВК Вагнера на Ближнем Востоке и в Африке.

Особое место в военных приготовлениях России играла лукашенковская Беларусь. На ее территории Россия проводила крупномасштабные военные учения, начиная с 2009 года. Именно во время этих учений, как стало известно СМИ, отрабатывалось вторжение в Прибалтику и ядерный удар по Варшаве.

Следующие подобные маневры, Запад-2013, по мнению украинских экспертов, позволили России подготовиться к аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014 году

Учения Запад-2017, первоначально характеризовавшиеся как борьба с отдельными «террористами» и «диверсантами», превратились в отработку активных боевых действий по подавлению протестов, которые демонстрировали, что при социальных возмущениях в Беларуси или в России будут применены военные способы подавления народного сопротивления.

И, наконец, во время учений “Запад-21” была осуществлена непосредственная подготовка к новой крупномасштабной агрессии против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года с использованием территории Беларуси и при полной поддержке режимом Лукашенко.

В 2015 году Путин разыграл в Беларуси сценарий псевдопереговоров, заведомо проигрышных для Украины, но позволивших Лукашенко изобразить из себя посредника в “Минском процессе” и добиться снятия со своего режима санкций, хотя условия, на которых они вводились, выполнены не были.

Воспользовавшись этим послаблением Лукашенко превратил Беларусь в крупный контрабандный хаб, который позволял России и Европе избегать взаимных санкций, а Лукашенко - наживаться на контрабанде.

Для Кремля лукашенковская Беларусь была еще важна как полигон для испытания технологии удушения свободы.

Для начала захватнической несправедливой войны диктаторам крайне важно быть уверенными, что общество находится под контролем и что репрессивная машина отлажена и готова жестко подавить любое неповиновение.

Лукашенковские методы подавления прав человека, гражданских и политических свобод в Беларуси были полностью применены для возрождения тоталитарной системы в России.

Еще одна “полезность” режима Лукашенко для российской агрессии заключалась в том, что Кремль очень внимательно отслеживал реакцию Запада на психопатические выходки диктатора. Ему сходило с рук не только применение силы против мирных граждан, но и политические убийства, любые фальсификации выборов, пытки в тюрьмах и огромное количество политзаключенных.

Ключевым моментом подготовки Кремлем войны в Украине было силовое подавление масштабных протестов в Беларуси после “президентских выборов” в августе 2020 года. России был нужен полностью подконтрольный белорусский плацдарм для начала войны и такой плацдарм был гарантирован за счет невиданных репрессий против мирных жителей со стороны режима Лукашенко.

Силовое удержание власти в Беларуси режимом Лукашенко обеспечило Путину необходимые условия – политические и военные, - для нападения на Украину.

Работа над ошибками

Развязывание Россией кровопролитной войны в Европе стало следствием не только агрессивной политики Кремля, но и ряда ошибок Запада, который долгое время недооценивал опасность процессов, происходящих в странах, образовавшихся на месте бывшего СССР.

Победа сегодня необходима и в войне с Россией и над всей организованной преступной группой диктатур под руководством Путина, укоренившихся на территории бывшего СССР.

Для стратегии победы нужен точный и всесторонний анализ ситуации, который поможет определить принципы отношений с диктатурами, которые развязали эту войну, режимами Путина и Лукашенко.

До сих пор Запад реагирует на события исходя из неверной оценки процессов в регионе, запаздывая с анализом этих процессов, тем самым отдавая инициативу агрессору.

Так было с началом войны, когда Запад, с одной стороны, имел точную информацию о вторжении, а с другой - списал Украину со счетов и предполагал, что Россия возьмет Киев и подчинит себе Украину в течение нескольких недель.

Подобный логический просчет был допущен в отношении Беларуси. Природа лукашенковского режима была давно и хорошо известна на Западе, но почему-то присутствовало упрямое нежелание видеть в нем угрозу международной безопасности. А между тем, режим стал полноценным участником вторжения в Украину и до сих пор позволяет Путину безраздельно распоряжаться территорией Беларуси для продолжения и эскалации военных действий против Украины.

После первых недель войны, когда Украина ценой огромных жертв выстояла, но требовала серьезной поддержки, прежде всего поставок вооружений, на Западе продолжали делать ставку на переговоры, общались с Путиным и подталкивали к переговорам украинцев.

Украина расстраивала все планы России и все предположения Запада.

Иными словами, Запад все время готовился к прошедшей войне и не попадал в ритм реальной войны.

Сегодня украинцы синхронизировали свои успехи на фронте и свои политические цели. Речь уже не идет о возвращении к ситуации до 24 февраля 2022 года, Украина настаивает на восстановлении своего суверенитета на всей территории, включая Крым и все оккупированные районы.

Успехи украинской армии, подлинно народное сопротивление агрессору повлияли и на позицию Запада. Сегодня Запад все ближе к тому, чтобы поддержать полное освобождение территории Украины и поставленную цель - полное поражения России в развязанной ей войне.

Военные чины НАТО и других стран Запада достаточно активно включились в обеспечение Украины всем необходимым для обороны. О серьезности их намерений говорит хотя бы создание и успешная работа группы по координации военной помощи Киеву в формате "Рамштайн", в который входят уже около 50 стран.

Военный аспект войны в Украине является ключевым, и обеспечение победы Украины, восстановление ее территориальной целостности – задача первостепенной важности, однако эти цели достигаются не только военными методами.

Политический “Рамштайн”

Недавно двое крупных европейских политиков сделали откровенные заявления, признав ошибки Запада в отношениях с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что “надо было слушать тех, кто знает Путина, - Анну Политковскую ...наших друзей в Украине, Молдове, Грузии и оппозицию в Беларуси, прислушиваться к голосам внутри нашего союза - в Польше, странах Балтии и по всей Центральной и Восточной Европе. Они годами твердили, что Путин не остановится”.

Долгожитель немецкой политики Вольфганг Шойбле (50 лет в Бундестаге) был еще более откровенен: “Мы всё знали, но отказывались это принимать”. Он также признал, что бывший польский президент Лех Качиньски был прав, когда в 2008 году после нападения России на Грузию сказал: “Сейчас Грузия, потом Украина, затем Молдова, а следующие – страны Балтии и Польша”.

Заявление это крайне важное, т.к. его сделал один из ключевых политиков Германии, который во время нападения на Грузию в 2008 году был министром внутренних дел, а в начале российского вторжения в Украину в 2014 году занимал должность министра финансов. Признание ошибок - необходимое условие для принятия правильных решений.

Захватническая война России в Европе вступила в крайне опасную фазу. Россия, похоже, не надеется в ближайшее время одержать хоть какую-то заметную военную победу над Украиной, поэтому Путин значительно повысил ставки, объявив в России “частичную мобилизацию”.

Под этим лживым названием скрывается масштабный призыв в армию, который количественно может достигнуть нескольких миллионов новых рекрутов.

Кроме того, Путин и его министры все чаще стали заявлять даже не о возможности, а о необходимости применения ядерного оружия. Прошедшие опереточные “референдумы” в оккупированных районах Украины за присоединение к России – вовсе не безобидные спектакли. Объявление их российской территорией значительно повышает вероятность применения Путиным ядерного оружия для защиты этих территорий.

Объявляя “мобилизацию”, Путин, а затем и его министр обороны Шойгу обозначили “коллективный Запад” как основного врага и главную причину эскалации.

Путем шантажа Запада ядерным оружием и другими видами ОМУ (оружия массового уничтожения), прибегнув к сталинско-жуковской тактике забрасывания противника трупами, Путин рассчитывает добиться капитуляции Запада и полного контроля над Украиной.

В этой ситуации необходимы решительные действия Запада по безусловной поддержке Украины, прежде всего требуемым ей оружием.

На политическом уровне нужны меры, сравнимые с действиями в военной сфере западных стран, создавших “Рамштайн”. Не только санкции, хотя это самый эффективный инструмент лишения агрессоров ресурсов, но и создание международного трибунала по военным преступлениям и преступлениям против человечности, исключение преступников из международных организаций, бойкот любого участия преступников в международных мероприятиях культурного и спортивного характера.

Эти меры непременно должны включать режим Лукашенко, не только за соучастие в агрессии, но и за преступления против человечности.

С началом нового вторжения России в Украину преступления Лукашенко в Беларуси отошли на второй план, хотя репрессии в Беларуси после событий 2020 года не прекращаются ни на день.

В 2020 году весь белорусский народ восстал против тирана. Лукашенко в страхе отдал приказ действовать против мирных демонстрантов зверскими методами. Начались массовые избиения, пытки и даже убийства протестующих, однако Запад не спешил вводить санкции, чтобы прекратить безумие режима. Жесткие и оперативные санкции помогли бы остановить кровопролитие и послужили бы уроком Путину. Никакого вторжения в Украину не было бы, если бы Запад поддержал в 2020 году народ Беларуси.

Нельзя допустить, чтобы Европа вновь начала заигрывать с Лукашенко, который держит в тюрьмах несколько тысяч политзаключенных, подвергает их пыткам и издевательствам.

Остановить войну и предупредить ее повторение можно только избавившись от диктаторских режимов, ее породивших, путинского и лукашенковского.

Это хорошо понимают бойцы белорусского полка им. Кастуся Калиновского, которые воюют за свободу Украины и Беларуси. Они понимают, что диктатура Лукашенко служит проводником российской агрессии в Европу, что “белорусский балкон” при диктатуре всегда будет грозить Европе и разжигать экспансионистские аппетиты Кремля.

Война в Европе – в полном разгаре. Кремлевские банды прошли Смоленские ворота и готовы выйти к Сувалкам. А дальше – новые цели: Польша, Литва, Латвия, Эстония, далее - везде.

У западного мира сегодня есть все возможность, чтобы помочь Украине одержать победу, чтобы помочь Беларуси избавиться от диктатуры.

Нельзя позволять, чтобы цена свободы исчислялась новыми жертвами войны и диктатуры.

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