Минчанин запрыгнул на крышу такси за отказ везти его жену 6 25.10.2022, 11:12

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Этого ему показалось мало.

Отказ таксиста везти нетрезвую женщину вызвал неадекватную реакцию ее супруга.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, 30-летний минчанин разозлился, вступил с таксистом в перепалку, а позже несколько раз ударил по машине, повредив лобовое стекло, капот и дверь. Этого ему показалось мало. Мужчина забрался на крышу автомобиля и начал прыгать на ней.

Ущерб таксист оценил в 6000 рублей, мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества.

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