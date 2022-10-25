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Помимо солнца: названы пять лучших источников витамина D

  • 25.10.2022, 11:15
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Помимо солнца: названы пять лучших источников витамина D

Эксперты советуют проверять этикетки на продуктах.

Медпортал HealthShots назвал 5 полезных продуктов, если у вас дефицит витамина D, который может вызвать различные проблемы со здоровьем.

Грибы производят витамин D, когда они подвергаются воздействию УФ-излучения.

Яичные желтки: люди, которые завтракают двумя яйцами, начинают свой день с правильного питания.

Жирная рыба. Такие сорта рыбы, как тунец, скумбрия и лосось, являются хорошими источниками витамина D.

Обогащенные продукты питания представляют собой комбинацию продуктов питания и пищевых добавок. Поскольку природные источники витамина D ограничены, некоторые пищевые продукты обогащены этим питательным веществом. Хотя уровень витамина D в обогащенных продуктах не так высок, как в других источниках пищи, он увеличивает общее количество витамина в организме. Так что проверяйте этикетку в следующий раз, когда будете покупать хлопья!

Масло печени трески: одна из наиболее часто используемых добавок, масло печени трески — хороший вариант для людей, которые не любят есть рыбу. Оно также богато омега-3 жирными кислотами.

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