США могут передать Украине системы HAWK 3 25.10.2022, 11:14

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Ракеты-перехватчики HAWK станут модернизацией ракетных комплексов Stinger.

США могут передать Украине свои более старые системы ПВО HAWK для защиты неба над Украиной от ударов войск РФ по гражданской и критической инфраструктуре, пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По данным собеседников издания, администрация американского президента Джо Байдена будет использовать его полномочия по изъятию вооружений (PDA) для передачи оборудования HAWK. Оно основано на технологии времен Вьетнама, но неоднократно модернизировалось. Отмечается, что PDA позволяет США быстро и без одобрения Конгресса передавать оборонное вооружение из запасов в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Вероятно, первоначально США отправят ракеты-перехватчики для системы HAWK в Украину, так как неясно, в каком состоянии находится достаточное для Украины количество американских пусковых установок. Американские системы находятся на хранении уже несколько десятилетий.

Reuters не смогло определить, сколько систем и ракет HAWK могут быть переданы Киеву. Белый дом отказался от комментариев.

Ракеты-перехватчики HAWK станут модернизацией ракетных комплексов Stinger — меньших по размеру и меньшей дальности систем ПВО, которые США уже отправили для противодействия российскому вторжению.

Система HAWK также является предшественницей системы противоракетной обороны PATRIOT. Официальные лица США отмечали, что она по-прежнему не предназначена для Украины.

Передачу ПВО HAWK могут рассмотреть уже в конце текущей недели. Один из американских чиновников уточнил, что размер пакета помощи, в который может войти данное оборудование, будет примерно в два раза меньше тех, которые были ранее.

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