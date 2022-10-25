«Орден» Пригожина: какой будет гражданская война в России 4 25.10.2022, 11:21

4,114

Евгений Пригожин

Контуры противостояния уже вырисовываются.

В России вырисовываются контуры грядущей гражданской войны. Различные политические центры сейчас формируют частные военные компании, где ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина занимает одну из лучших позиций.

Об этом в эфире «Апостроф ТВ» рассказал эксперт Грузинского центра стратегического анализа, политолог Гела Васадзе.

Он убежден, что сейчас все готовятся к постпутинскому миру, когда политические силы из разных уголков России будут противостоять друг другу.

«В России сейчас налицо все контуры будущей гражданской войны. И различные политические центры, которые были внутри власти, сейчас обретают мясо в виде военных формирований. И у «Вагнера» в этом плане, конечно же, одна из лучших позиций. Все готовятся к постпутинскому миру, когда различные политические силы в различных регионах России схватятся друг с другом», - отмечает эксперт.

Также он прокомментировал качество военных, входящих в состав ЧВК «Вагнер». Их условно можно поделить на несколько категорий.

«Нужно их разделять на несколько категорий. Есть люди, которые просто расходный материал - не знаю, осознают они это, или думают, что у них есть шанс уцелеть. Есть люди, про которых говорят «профессионалы», они, естественно, связывают свою жизнь с Пригожиным. Эта пригожинская контора - это замкнутый социум, можно сказать, своеобразный орден, в котором все основано на принципе преданности. Преданности кому, Путину? - Нет, Пригожину», - считает он.

По мнению эксперта, на территории того, что сейчас называется Российская Федерация, ожидаются бои между теми, кто сейчас воюет в Украине. При этом он считает, что президент РФ погибнет не от рук оппонентов, а, возможно, из-за нервного перенапряжения.

«Я сомневаюсь, что именно они всадят нож в спину Путина. Путин может закончиться в силу естественных причин - перенапряжение у старика будет, или в силу того, что он попытается применить ядерное оружие или что-то в этом роде, отдаст приказ, а после этого приказа долго не живут, более того, - чтобы этот приказ не был исполнен. Там много вариантов, мы не знаем что будет. Но то, что будет после Путина, мы знаем точно - начнется борьба за власть, и эта борьба за власть не будет борьбой стариков Политбюро, как это было в 80-е годы, и даже не будет борьбой молодых, или же борьба, которая велась возле императорского престола. Дело в том, что Путин сделал все, чтобы разрушить государственные институты России, чтобы Россия не просто нигде не заканчивалась - она нигде и не начинается. Система настолько разбалансирована, что без главного стержня, которым является Путин, просто пойдет вразнос», - утверждает политолог.

Поскольку развернется серьезная борьба за власть внутри РФ, это повлияет и на войну в Украине, им будет уже не до соседних стран.

«Все центрам силы будет просто не до Украины. Ребята пойдут домой делить власть, делить активы, делить все остальное. В силу этого главный вопрос, который стоит перед Украиной – украинским обществом, украинским истеблишментом – на сколько Украина готова играть стабилизирующую роль хотя бы на своих границах – в пределах областей (России), которые граничат с Украиной. Или же будет построена стена – железная, каменная – неважно, которая отгородится от того «чумного барака», в который уже превратил Россию Владимир Путин», - подчеркнул Гела Васадзе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».