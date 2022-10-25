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В Оршанском районе возбудили уголовное дело за занижение цен на «молочку»

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  • 25.10.2022, 11:37
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В Оршанском районе возбудили уголовное дело за занижение цен на «молочку»

Директора предприятия и его заместителя уволили.

В Оршанском районе возбудили уголовное дело за занижение цен на молочную продукцию. Об этой истории витебские правозащитники узнали из публикации «Оршанской газеты». Издание напечатало репортаж о выполнении директивы №10 «О недопустимости роста цен».

В ходе одной из проверок контролеры из КГК обнаружили, что «один из субъектов хозяйствования молочной отрасли» позволял покупателям покупать молочные изделия дешевле. В Комитете госконтроля посчитали, что предприятие не получило возможной прибыли. Ущерб насчитали в размере 270 тысяч рублей. После проверки предприятию выписали штраф, а  директора и его заместителя уволили. Кроме того были возбуждены два уголовных дела. Одно из них — в отношении бывшего директора.

«Оршанская газета» также рассказывает, что в регионе ежедневно проводится по несколько проверочных рейдов в различные магазины. Уже проверено около 200 объектов. В большинстве случаев нарушений не найдено. 

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