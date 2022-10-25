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Оккупанты из «элитной» Кантемировской дивизии оказались на передовой без боеприпасов

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  • 25.10.2022, 11:39
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Оккупанты из «элитной» Кантемировской дивизии оказались на передовой без боеприпасов

Обманутые военные РФ записали видео.

Из-за масштабных потерь российской армии в Украине и успешного контрнаступления ВСУ кремлевский режим посылает на фронт новые партии своего «пушечного мяса» практически без обеспечения.

Об этом рассказали сами военнослужащие Кантемировской дивизии ВС РФ, оказавшиеся на переднем крае без еды и с минимумом боеприпасов.

«Стоим на передке. Без патронов, без гранат, без подсумков, без еды, без воды. П…а, короче», — рассказал один из солдат на обнародованном в соцсетях видео.

По словам другого, командование РФ бросило их на убой без какой-либо подготовки, из-за чего они несут большие потери.

«Нас без обучения, без всего отправили сюда. Везде нас на…ли. С Кантемировской дивизии на…ли постоянно. Никакого ни обучения, ни снабжения нет. Люди приехали в своей форме. Покупаем все за свои деньги. Жили в сырых палатках… Наше обеспечение — это то, что мы сами добыли. Задачи не ясны. Направление сил противника — не ясно. Связи нет. Обстрелы бесконечные… Сегодня ночью восемь 200-х, трое раненых… Потеряли танк… У каждого по четыре магазина, вот и все», — пожаловался оккупант.

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