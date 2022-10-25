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«Ник и Майк»: Белорусские чиновники становятся пособниками оккупантов

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  • 25.10.2022, 12:01
  • 6,342
«Ник и Майк»: Белорусские чиновники становятся пособниками оккупантов

Со всеми вытекающими последствиями.

В играх хунты, которые имеют какое-то отношение к слову «электоральный», участвовать токсично, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Если раньше «спойлеры» выглядели просто как фрики, то сейчас - как колоборанты. Аналогичным образом токсично зеркалить хунту и продвигать подобные практики в белорусском гражданском обществе. Любые самоназначения одинаково вредны.

Особую актуальность это приобретает в свете начала процесса признания Беларуси оккупированной территорией. Верховная Рада рассмотрит проект соответствующего заявления. Пока это политика. Но даже у политического решения будут свои последствия. Любая цель на оккупированной территории станет легитимной военной целью. Сотрудники администрации переходят в статус не просто пособников режима, а в добровольных пособников оккупантов. Что с ними регулярно происходит на оккупированных территориях, рассказывать не нужно. Лазерная указка будет подсвечивать не только военные объекты, но и вполне конкретные персоналии. Из крайне абстрактной угрозы попадание в ту же базу «Миротворец» становится крайне опасным.

Напомним, что именно украинский фактор является одним из ключей к победе. К тому давнему материалу в ближайшее время вернемся, так как многое стало более рельефным за последнее время.

Также в ближайшее время вернемся к вопросам геополитики. Посмотрим внимательно на Китай. К сожалению, изменения, которые произошли в ходе и по итогам очередного съезда Компартии Китая, являются тревожными. Си все же сделал ставку на уничтожение внутренней системы сдержек и противовесов, к тому же публично унизив своего бывшего начальника.

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