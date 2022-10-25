Работников белорусских предприятий отправляют в отпуска за свой счет

Работников белорусских предприятий отправляют в отпуска за свой счет8
- 25.10.2022, 12:11
- 6,818
Денег на зарплаты не хватает.
Белорусская экономика, несмотря на заявления властей, находится в системном кризисе. Как стало известно сайту Charter97.org, на многих предприятиях работников отправляют в отпуск за свой счет.
«Вилейка. В этом месяце дают бумагу писать за свой счет на два дня»
«Березовская Пмс Уп, заставляют писать за свой счет без сохранения заработной платы. C одного месяца сразу на другой месяц заставляют писать за свой счет, хотя начальство работает
Мы операторы насосных установок, зарплата — 478 рублей. За лишнюю перекачку не платят, а если не докачал до нормы — то и это не заплатят».
«БелЖД. Каждый месяц все работники обязаны брать за свой счет два дня», — пишут читатели сайта Charter97.org.