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Работников белорусских предприятий отправляют в отпуска за свой счет

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  • 25.10.2022, 12:11
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Работников белорусских предприятий отправляют в отпуска за свой счет
фото: Shutterstock.com

Денег на зарплаты не хватает.

Белорусская экономика, несмотря на заявления властей, находится в системном кризисе. Как стало известно сайту Charter97.org, на многих предприятиях работников отправляют в отпуск за свой счет.

«Вилейка. В этом месяце дают бумагу писать за свой счет на два дня»

«Березовская Пмс Уп, заставляют писать за свой счет без сохранения заработной платы. C одного месяца сразу на другой месяц заставляют писать за свой счет, хотя начальство работает

Мы операторы насосных установок, зарплата — 478 рублей. За лишнюю перекачку не платят, а если не докачал до нормы — то и это не заплатят».

«БелЖД. Каждый месяц все работники обязаны брать за свой счет два дня», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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