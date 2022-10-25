Морпехи ВСУ показали эксклюзивные кадры ночного боя 25.10.2022, 12:15

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Уничтожено три иранских дрона.

Украинские бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уничтожили три иранских дрона-камикадзе Shahed-136. Эксклюзивное видео ночного боя опубликовано в Facebook бригады.

Как отмечается, в результате ночного боя в небе над Николаевской областью морские пехотинцы уничтожили три иранских «шахеда».

Мобильная группа морпехов-зенитчиков уничтожила беспилотники из стрелкового оружия.