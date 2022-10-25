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«Как же достали эти лукашисты!»

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  • 25.10.2022, 12:17
  • 9,862
«Как же достали эти лукашисты!»
иллюстрационное фото

Из белорусских магазинов пропала молочная продукция.

Об этом сайту Charter97.org сообщила читательница из Витебской области:

- Зашла вчера после работы в супермаркет. Подхожу к полкам с «молочкой», а там пустота! Сливочного масла вообще нет — только 3-4 пачки маргарина.

Сметана жирности более 18% также исчезла. Полки, которые раньше были плотно заставлены бутылками с молоком, стоят голые. Я была в шоке! Куда пропали продукты?

Слышала, что на базе «Лосвидо» разместили российских «мобиков», так может теперь вся продукция идет им, а на нас наплевать? Или из-за санкций заводы остались без упаковок?

Как же достали эти лукашисты!

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