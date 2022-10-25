«Как же достали эти лукашисты!»
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иллюстрационное фото
Из белорусских магазинов пропала молочная продукция.
Об этом сайту
Charter97.org сообщила читательница из Витебской области:
- Зашла вчера после работы в супермаркет. Подхожу к полкам с «молочкой», а там пустота! Сливочного масла вообще нет — только 3-4 пачки маргарина.
Сметана жирности более 18% также исчезла. Полки, которые раньше были плотно заставлены бутылками с молоком, стоят голые. Я была в шоке! Куда пропали продукты?
Слышала, что на базе «Лосвидо» разместили российских «мобиков», так может теперь вся продукция идет им, а на нас наплевать? Или из-за санкций заводы остались без упаковок?
Как же достали эти лукашисты!
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