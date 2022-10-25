Washington Post: Пригожин жестко раскритиковал Путина на тайной встрече 8 25.10.2022, 12:20

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коллаж EPA

Внутри Кремля усугубляется раскол, связанный с неудачами в войне против Украины.

Глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», в личном разговоре с президентом России раскритиковал российское военное руководство и то, как оно ведет войну в Украине.

Об этом пишет американское издание The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Высказанная Путину критика совпадала с тем, что Пригожин публично говорил в течение нескольких недель, заявили источники The Washington Post.

Однако они называют «откровением» то, что глава «ЧВК Вагнера» так спокойно раскритиковал военное руководство. По мнению американских чиновников, это может говорить о росте влияния Пригожина и шатком положении военного руководства.

В телеграм-канале пресс-службы компании «Конкорд» опубликовано заявление Пригожина, в котором он отрицает, что в последнее время общался с Путиным и критиковал военное командование.

Разочарование Пригожина в российском Министерстве обороны и растущая напряженность в его отношениях с министром обороны России Сергеем Шойгу также являются предметом отдельного доклада американской разведки, распространенного среди чиновников в Вашингтоне, пишет The Washington Post.

Как говорится в документе, Пригожин считает, что российское Министерство обороны слишком полагается на ЧВК «Вагнер» и при этом не дает группе необходимые для выполнения задач средства. Представители американской разведки считают, что именно Пригожин стоял за размещением в социальных сетях видео, на котором солдаты жалуются на нехватку основных продуктов питания и провизии.

Целью публикации называется оказание давления на Кремль, чтобы увеличить финансирование «ЧВК». Решение Пригожина выступить с критикой военного командования в личном разговоре с Путиным лишь последний признак его неудовлетворенности, сказал собеседник WP, прочитавший отчет разведки.

При этом газета отмечает, что благодаря войне и роли ЧВК «Вагнер» в ней Пригожин добился восстановления места в ближайшем окружении Путина, которое до войны могло оказаться под угрозой из-за разногласий с высшими российскими чиновниками.

«Война дала ему возможность получить доступ к Путину больше, чем когда-либо прежде», — сказала Марлен Ларюэль, директор Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона.

Она отмечает, что «теневой аспект Российского государства становится все более и более заметным» с ростом влияния таких людей, как Пригожин или глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фиона Хилл, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, отмечает, что продвижение таких людей на первый план показывает, что «система находится в состоянии стресса».

Рост влияния Пригожина и Кадырова, в свою очередь, раздражает некоторых российских чиновников, которые видят в них мошенников, играющих по своим правилам. Один чиновник в интервью WP сказал, что истеблишмент не может жить с такими лидерами.

«Это не Россия. Это криминальная банда (criminal brotherhood), основанная на принципах Средневековья», — сказал он. В начале октября The Washington Post со ссылкой на американскую разведку сообщила, что один из людей из ближайшего окружения Владимира Путина напрямую выразил президенту России несогласие с его действиями относительно войны в Украине.

Сейчас WP отмечает, что в том отчете речь шла именно о Пригожине. В Кремле подтвердили наличие разногласий во власти по поводу конкретных решений, но отвергли заявлении о «бросившем вызов» Путину человеке из его окружения.

Институт изучения войны (ISW) в последнем отчете сообщил, что именно Пригожин отправил в Украину бывшего офицера ФСБ и министра обороны самопровозглашенной «ДНР» Игоря Стрелкова (Гиркина). Аналитики отмечают, что в ЧВК «Вагнера» он сможет действовать без прямого контроля Минобороны, действия которого Гиркин в последние месяцы регулярно критиковал.

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