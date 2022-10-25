Британцы продали с аукциона 41-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы 3 25.10.2022, 12:26

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Десерт выставили по предварительной оценке в 300 фунтов стерлингов.

Кусочек торта, поданный на свадьбе короля Чарльза III и принцессы Дианы в 1981 году, недавно продали с аукциона за 170 фунтов стерлингов (190 долларов США — примерно 11-12 тысяч рублей). Кусок торта 41-летней давности, как полагают, взят из нижнего слоя пятиярусного фруктового десерта, одного из тех 23, которые подавали на знаменитой свадьбе еще в XX веке, пишет techinsider.

Большинство людей сразу заинтересовалось тем человеком, который все эти годы хранил заветную частичку королевской свадьбы. Это был Найджел Рикеттс, один из гостей, который также работал французским полировщиком и реставратором мебели в Виндзорском замке с 1980 по 1985 год. Он скончался в начале 2022 года.

Коробка с тортом, хранящаяся в оригинальной подарочной коробке, украшена эмблемой принца Уэльского, инициалами C и D (от имен — Карл и Диана) каллиграфическим шрифтом и надписью «Букингемский дворец, 29 июля 1981 года» на дне коробки.

На аукционе Dore and Rees Auctions в Великобритании десерт выставили по предварительной оценке в 300 фунтов стерлингов. Тем не менее, в конечном итоге его продали за 170 фунтов стерлингов, что сильно ниже ожидаемой цены, но все еще удивительно много для несъедобного продукта.

В 2014 году кусок от того же торта продали за 990 фунтов стерлингов.

«Торт был в оригинальной не запечатанной коробке. Вероятно, сейчас никто не захотел бы его есть. Количество алкоголя [которым в свое время сдобрили десерт], вероятно, сохранило его», — рассказал Гай Тейлор, руководитель отдела интерьерных продаж в Dore and Rees.

Король Карл III и принцесса Диана, принцесса Уэльская, поженились 29 июля 1981 года на грандиозной свадебной церемонии, которую смотрели около 750 миллионов человек по всему миру. Событие, состоявшееся в соборе Святого Павла в Лондоне, продолжает оставаться самой популярной королевской свадьбой на сегодняшний день.

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