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Под Херсоном ликвидировали замкомандира 487-го вертолетного полка РФ

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  • 25.10.2022, 12:27
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Под Херсоном ликвидировали замкомандира 487-го вертолетного полка РФ

Подполковника «демилитаризовали» вместе с вертолетом Ка-52.

На южном направлении ВСУ уничтожен российский подполковник Владимир Стрельченко, руководивший летной подготовкой 487-го отдельного вертолета полка оккупантов.

Об этом сообщает украинский военнослужащий, блоггер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По имеющейся информации, вражеского подполковника Стрельченко «демилитаризовали» вместе с вертолетом Ка-52. Вероятно, это произошло на Херсонщине, где украинские бойцы вчера сбили целых три «Аллигатора» противника.

487-й отдельный вертолетный полк – тактическое формирование Армейской авиации российской федерации. Формирование находится в составе 4-й армии ВВС и ПВО РФ с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Буденновск.

Напомним, недавно эксперты объяснили, почему ВСУ стали сбивать больше вражеских Ка-52 в Херсонской области. Военные обозреватели называют несколько возможных причин, среди которых – постоянное движение линии фронта и дефицит снарядов наземной артиллерии у врага на правобережье.

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