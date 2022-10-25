Лукашенко испугался «атаки кибернетиков» 14 25.10.2022, 12:37

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фото: ТАСС

Диктатор бредил перед Вольфовичем и Головченко.

Самозванец Лукашенко поручил обеспечить «безопасность важных объектов страны на случай кибератак». Об этом шла речь на совещании по цифровой безопасности 25 октября, сообщает пресс-служба диктатора.

На встрече присутствовали начальник Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Александр Лукашенко подчеркнул, что рост кибератак наблюдается во всем мире.

«Эти, так называемые кибернетики атакуют прежде всего стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковскую систему. То есть целью их являются основные пункты жизнеобеспечения любого государства, в том числе и нашего», — заявил диктатор.

По мнению Лукашенко, это очень опасный элемент гибридной войны.

«Очень опасный элемент. Цель — нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. Характерно не только для Беларуси, но и для любых государств, на которые направлена эта атака», — подчеркнул диктатор.

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