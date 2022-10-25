Украинские артиллеристы наказали оккупантов, пытавшихся грабить гражданские дома 3 25.10.2022, 12:38

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Россияне начали мародерить, но их заметила разведка ВСУ.

Вооруженные силы Украины заметили российских военных, мародеривших гражданские дома. Данные об этом сразу получили артиллеристы и решили «наказать» россиян за преступления.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ на странице в Telegram.

Бойцы опубликовали видео, на котором можно увидеть картинку из дрона: россияне грабят дома гражданских украинцев и складывают похищенные вещи на улице. Также есть вероятность того, что они собирались использовать этот коттеджный комплекс как место базирования, но Вооруженные силы Украины заметили их раньше, чем они успели «прижиться» на этом объекте.

Артиллеристы после разведки дроном сразу получили информацию о мародёрах и решили их «наказать» за преступления против гражданского населения. Через небольшой промежуток времени на ничего не подозревавших россиян начали падать снаряды.

«Русские были пойманы на попытке мародерства и очень пожалели», - говорится в подписи к видео.

Военные не уточнили, на каком направлении были уничтожены россияне-мародеры.

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