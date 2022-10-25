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Украинские пограничники: Эскалация со стороны Беларуси может быть в любой момент

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  • 25.10.2022, 12:39
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Украинские пограничники: Эскалация со стороны Беларуси может быть в любой момент

Риторика диктатора вынуждает Украину быть готовой к любому развитию ситуации.

Угроза вторжения белорусских или российских войск со стороны Беларуси может возникнуть в любой момент. В связи с этим охране всего участка украино-белорусской границы уделяется важное внимание.

Об этом в эфире «Суспільного» заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он заверил, что весь участок границы с Беларусью укреплен и находится под постоянным контролем пограничников.

«Украина никогда не исключала того, что с территории Беларуси подразделения этой страны могут присоединиться к войне, которую Россия развязала против нашей страны. Надо помнить, что с территории Беларуси российские войска заходили на нашу территорию. Поэтому мы готовимся, что может быть угроза эскалации ситуации в любой момент», – сказал Демченко.

Он напомнил, что Беларусь также является площадкой, откуда наносятся ракетные удары и запускаются дроны-камикадзе для ударов по Украине.

«По всему участку границы с Беларусью уделяется важное внимание, чтобы максимально укрепить это направление как непосредственно по линии границы, так и в приграничных. Для того чтобы все наши подразделения, находящиеся на усилении на этом направлении, имели возможность в случае обстрелов укрыться, а также вести необходимые полноценные боевые действия для того, чтобы отразить агрессию, которая может произойти», – отметил представитель ГПСУ.

Демченко подчеркнул, что все причастные к этому подразделения наблюдают за ситуацией на территории Беларуси, однако не отмечают каких-либо изменений в обстановке относительно количественного состава военных подразделений Беларуси, находящихся у границы с Украиной, и в характере их действий.

В то же время он отметил, что риторика властей Беларуси вынуждает Украину быть готовой к любому развитию ситуации.

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