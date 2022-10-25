«Летом из кранов идет кипяток» 1 25.10.2022, 12:57

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Рассказ белоруски, которая последние девять лет живет в Индии.

«Когда я вышла на самую шумную, туристическую улицу Дели, которую даже сами индийцы не любят, я ощутила, будто попала на съемки фильма. Везде происходил какой-то экшн: продавцы тащили коробки, сигналили машины… Я подумала, что было бы интересно побыть в этой атмосфере хаоса подольше — как позже стало ясно, мне в ней очень комфортно», — говорит Татьяна. Последние девять лет она живет в Индии. Здесь девушка столкнулась не только с красивой природой и тысячелетней архитектурой, но и со странными и порой весьма жестокими обычаями и нищетой.

Сайт onliner.by приводит ее рассказ об этой стране.

Когда с трущобами соседствуют дворцы

Один из своих отпусков минчанка Татьяна она провела в Индии и настолько влюбилась в эту страну, что решила пожить там какое-то время. Первые полгода просто путешествовала по Индии, потихоньку перестраиваясь на режим ничегонеделания. Правда, быстро от этого устала.

— Тут довольно легко найти, чем заняться. Практически каждый индиец занимается каким-то бизнесом, пусть и совершенно незначительным, вплоть до продажи пирожков, которые готовит дома. Лично я провожу экскурсии для туристов. Друзья в шутку называют мое хобби «gnida travel». А еще я связываю между собой местных и белорусских предпринимателей: помогала с поставками в нашу страну биологически активных добавок, кожи, серебряных украшений.

Татьяна живет в индийской столице. Вместе с ней здесь нашли пристанище еще 30 миллионов человек. Город настолько большой, что во время пробок (а они случаются с завидной регулярностью) из одного конца Дели в другой можно добираться 5—6 часов. В подобных случаях спасает метро, но в нем легко запутаться: всего там около 200 станций.

— В основном в Дели строят либо частные дома, либо малоэтажки (до пяти этажей). Конечно, попадаются и высотки, но их не так много. Трущобы тоже есть, расположены они на окраинах или вдоль железных дорог. Там обитают те, кто сортирует мусор, водит рикши, торгует всякой мелочью на улице. В общем, все те, чей месячный доход не превышает $100. Порой их жилища представляют собой печальное зрелище: кто-то ютится среди четырех деревянных палок, обтянутых брезентом, а кто-то спит под мостом... Из-за большого количества бездомных Индия не смогла закрыться на третий локдаун: нужно было строить для них резервации (так как никто не мог выходить на улицу), кормить. У государства просто не хватило денег.

Конечно, богатых людей, владеющих самыми настоящими дворцами с огромными садами и полями для гольфа, тоже хватает. Просто они не сразу бросаются в глаза в отличие от неприкрытой нищеты.

— В Индии до сих пор распространен детский труд. Сама видела, как совсем еще мальчишки по 10—12 часов убирали посуду со столов в кафе, выносили мусор. С другой стороны, как иначе существовать семье, у которой 5—10 детей, а бюджет на всех — всего пару долларов в сутки?

С преступностью, по словам Татьяны, все как везде: да, зазевавшихся туристов могут и обокрасть, а иногда даже убить (в газетах писали о парочке таких случаев), но наша героиня с чем-то опасным ни разу не сталкивалась. Хотя первое время жила в довольно криминальном районе.

Сейчас же снимает квартиру на юге столицы — в довольно приятном районе. За трешку, полностью обставленную мебелью, она платит $250 в месяц.

— Раньше местные неохотно сдавали недвижимость иностранцам, но в последнее время изменили свое отношение к нам. Видимо, поняли, что экспаты бережно относятся к чужой собственности — в отличие от индийцев, которые чуть ли не на стенах могут рисовать.

Если аренда в южноазиатской стране обходится дешевле, чем у нас, то «коммуналка» может потянуть куда больше. В летний сезон, когда температура достигает максимальных значений, без кондиционера существовать невозможно. Поэтому счет за электричество доходит до $150. Зимой деньги приходится тратить уже на отопление — в зданиях его нет, и люди спасаются обогревателями. Зато в межсезонье электричество будет стоить всего $8.

— Центральное водоснабжение в Дели не предусмотрено. На крышах домов установлены баки объемом по 1000 литров, рассчитанные на каждую квартиру. От них и поступает вода жильцам. Их минус в том, что летом они сильно нагреваются и из двух кранов идет кипяток. Поэтому пару бутылок воды я храню в холодильнике.

А вот цены на продукты в Индии такие: килограмм огурцов стоит $1, яблок — $1,5, груш — $2.

— Килограмм курицы обойдется в $6. Рыба будет значительно дороже, потому что ее тут особо никто не ест. Свинину найти тоже тяжело — от моего дома нужно ехать за ней полтора часа в один конкретный магазин. Все потому, что среди индийцев много мусульман и они предпочтут скорее баранину.

Одежда известных марок (Bershka, H&M и др.) обойдется плюс-минус в ту же сумму, что и в Беларуси. Но это если не пытаться найти ее на рынках, где продают секонд-хенд. Туда частенько привозят новые брендовые вещи прямо с фабрик, где они и отшиваются. Работники просто их воруют или списывают как брак. Благодаря таким умельцам можно купить сумку Massimo Dutti за $2—3 или футболку Zara за $1,5.

— Единственная проблема, с которой можно столкнуться, — сложности с размерами. Я высокая (180 см), и подыскать подходящую одежду сложно: большинство людей здесь низкого роста.

Храмы вместо детских площадок

Но почему все-таки Индия? Татьяна считает, что здесь потрясающе разнообразная природа (от джунглей и пустынь до гор и райских островов) и невероятная архитектура, существующая на протяжении тысячи лет.

— Путешествовать можно бесконечно: даже я за девять лет не объездила все, что хотела, — уверяет собеседница. — Но всем советую посетить самый яркий штат — Раджастан. Там много мраморных дворцов, которые строили богатые раджи, а люди до сих пор ходят в сари и тюрбанах.

Особняком стоит древний город Варанаси — это одно из священных мест для тех, кто исповедует индуизм. Многие верующие мечтают умереть на берегу Ганга.

— Там религия буквально дышит тебе в лицо. Повсюду молятся старцы. Правда, некоторые ведут себя так, что могут шокировать неподготовленных: например, они вымазывают лицо пеплом, оставшимся от сожженных у реки тел.

Вообще Индия — довольно религиозная страна. Пожалуй, главенствуют тут индуисты, но мусульман тоже много, а на Гоа еще остались католики.

— Практически на каждом шагу можно встретить какой-нибудь храм. Власти тратят огромные суммы на строительство таких сооружений, «забивая» при этом на развитие инфраструктуры и другие важные дела.

Местные соблюдают все праздники, поэтому чуть ли не каждый день проходит какой-нибудь фестиваль. Обязательно — с размахом.

— Мы с ужасом ждем Дивали — это ежегодный праздник огня. В этот день люди по всей стране запускают фейерверки, взрывают петарды, хотя власти уже несколько лет подряд вводят на них запрет. Ощущение такое, что начались военные действия: даже на улицу боишься выйти. После столь бурной ночи Дели так загазован, что невозможно дышать. Несколько раз из-за этого даже объявляли экологическую катастрофу: закрывали школы, сокращали рабочие часы.

Еще из особенностей индийцев — они верят в астрологию. У многих семей есть свои личные астрологи, которые проверяют совместимость пары, высчитывают благоприятные дни для свадьбы (ну а для чего, собственно, они еще нужны?).

— Свадьбы в Индии отмечают масштабно: могут позвать от 500 человек до нескольких тысяч. Это самое важное событие в жизни, так что денег на него не жалеют: усиленно копят, берут кредиты. Вообще брак здесь — это не союз мужчины и женщины, а слияние двух семей. Поэтому люди ищут себе пару из похожих каст и с одинаковым уровнем финансового достатка. Если самостоятельно сделать это не получается, просят помочь родителей, обращаются в свадебные агентства или просто читают газеты — там печатают анкеты тех, кто готов к новым знакомствам. Кстати, процент разводов здесь очень низкий — это очень затратно для мужчин. Они должны отдать бывшей жене большую часть имущества либо содержать ее.

Ну а если вы думаете, что кастовая система в этой стране уже не действует, то спешим расстроить: несмотря на ее запрет на государственном уровне, какие-то проявления все же присутствуют.

— Парень из низшей касты точно не сможет жениться на девушке из высшей касты: родители этого не допустят. Также низшим кастам дают некоторые поблажки — например, при поступлении в университет.

Каста неприкасаемых тоже до сих пор существует. Люди, к ней принадлежащие, варятся в своем комьюнити и за его пределами особо не светятся. Обычно они выполняют разную грязную работу.

— К неприкасаемым относятся хиджры. Когда-то в деревнях выбирали мальчика и без всякой анестезии обрезали ему половые органы. Дальше все определял случай: выживет — станет хиджрой, нет — ну и ладно. Сейчас среди таких людей много необращенных: обыкновенные мужчины просто переодеваются в женскую одежду, красятся и ходят собирают милостыню. Поверьте, любой индиец пожертвует им хоть что-то: хиджры считаются богоизбранными, их все боятся. Таких людей часто приглашают на свадьбы, похороны, дни рождения и просят благословения.

А теперь немного поговорим о банальностях — допустим, об образовании. В стране есть государственные школы с бесплатным обучением, но отправить туда своего ребенка может не каждая семья. Все потому, что не у всех есть деньги на учебники, школьную форму, канцелярию.

— Частные школы тоже работают, причем некоторые из них открывают благотворительные фонды, поэтому дети могут учиться там бесплатно.

Медицина в Индии на хорошем уровне по сравнению с некоторыми другими азиатскими странами. На операции по пересадке внутренних органов, лечение онкологии сюда приезжают из Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Афганистана.

— Лекарства стоят недорого, так что я частенько привожу их знакомым. Здесь сосредоточено много фармакологических производств, выбор медикаментов довольно обширный.

В целом жизнью в индийской столице Татьяна довольна, хоть и сравнивает ее с испытанием, которое сможет пройти не каждый.

— Когда приезжаю в Минск, первые пару дней адаптируюсь. Сложно привыкнуть к тишине и спокойствию. А еще к такому маленькому количеству людей.

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