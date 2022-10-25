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The Mirror: У Путина приступы кашля и постоянная тошнота

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  • 25.10.2022, 13:04
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The Mirror: У Путина приступы кашля и постоянная тошнота

Стали известны подробности болезни главы Кремля.

Согласно поступающей информации, в течение последних месяцев Путин похудел на 8 кг, у него регулярные «приступы кашля и постоянная тошнота».

Родственников Владимира Путина беспокоят приступы кашля, постоянная тошнота и отсутствие аппетита, утверждает британское издание The Mirror со ссылкой на инсайдерскую информацию.

Глава Кремля, замеченный ранее на полигоне с мобилизованными войсками на прошлой неделе, как сообщается, в выходные прошел медицинский осмотр.

Его окружение обеспокоено тем, что «худоба и постоянный кашель» Путина становятся заметными и будут рассматриваться элитами в России как «признак стремительно ухудшающегося здоровья лидера», пишет издание со ссылкой на источники, по словам которых у Путина диагностирована онкологическое заболевание.

Журналисты отмечают, что, согласно поступающей информации, в течение нескольких последних месяцев Путин похудел на 8 кг.

«Путина видели только один раз с пятницы на воскресенье на ничем не примечательной онлайн-встрече с губернатором бывшего ГУЛАГовского региона Магадана Сергеем Носовым. Однако такие встречи часто рассматриваются как «консервированные» или записываются раньше, чем их показывают. 

Сообщается, что сегодня состоялась рабочая встреча Путина с вице-премьером Чернышенко. Он слегка покашлял в коротком ролике, который появился, когда он рассуждал о ситуации на оккупированных территориях Украины», - пишет The Mirror.

По словам источников издания, «и сам Путин, и его родственники, а также врачи обеспокоены приступами кашля президента, а также постоянной тошнотой и отсутствием аппетита из-за лекарств и специфической диеты [при] онкологии».

Далее утверждалось, что Путин пребывает в плохом настроении из-за войны, в частности, он поскандалил, а затем отключил министра обороны Сергея Шойгу на онлайн-встрече.

Утверждается, что Путин прибегал к крикам и ненормативной лексике.

«После отключения Шойгу от участия в видеоконференции Путин начал разговаривать с другими представителями руководства военного блока, но не смог продолжить из-за приступа сильного кашля, да так, что встречу пришлось прекратить и президенту понадобилась медицинская помощь», - заявил телеканал, у которого есть источники в Кремле.

Издание отмечает, что информацию источника о состоянии Путина сложно проверить, однако слухи о проблемах со здоровьем у главы Кремля ходят давно.   

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