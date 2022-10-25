«Вот скажите, как можно прожить на эту сумму?»

По данным лукашенковского Белстата, в среднем белорусы зарабатывают по 1637 рублей. В августе этот показатель был выше — 1665,5 рубля, то есть среднестатистический белорус по официальным данным стал зарабатывать на 28,5 рубля меньше. Сайт Charter97.org спросил у читателей, сколько они зарабатывают на самом деле.
«750 рублей — и это даже специалисты. А бывает и меньше. Потолок — 900».
«Зарплата 600 рублей».
«Я инвалид второй группы и моя пенсия составляет 367 рублей. Вот скажите пожалуйста как можно прожить на эту сумму?»
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