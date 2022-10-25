Российские самолеты убивают собственных пилотов 4 Александр Коваленко

25.10.2022, 13:09

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Пикирующая авиация России в зареве взрывов.

23 октября, в Иркутске рухнул истребитель Су-30СМ, который вылетел с завода на испытательный полет. Согласно предварительным версиям, в самолете отказала система кислородного обеспечения пилотов, либо разгерметизация кабины.

В любом случае, факт остается фактом – российский боевой самолет, второй менее чем за неделю, терпит крушение и падает на жилые дома россиян. Напомню, что предыдущий случай имел место быть 17 октября, когда на жилую многоэтажку рухнул фронтовой бомбардировщик Су-34 с полным боекомплектом.

В принципе, в происходящем в россии, с ее авиацией, нет ничего нового и удивительного – это было предсказуемо. И об этом я предупреждал еще несколько лет назад, задолго до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет, начиная с гибридного вторжения россиян в Украину в 2014 году я отмечал, что санкции имеют ускоренный эффект на деградацию технических и технологических возможностей их военно-промышленного комплекса. И сейчас мы можем наблюдать то, как российский ВПК превращается из комплекса, способного создавать новое вооружение и технику, в масштабную, размером в страну, ремонтную базу.

И вправду, российский ВПК – это сейчас в большей степени ремонт, но не создание новой, надежной техники, либо модернизация, тоже с намеком на качество. Никакого технического контроля и контроля качества сейчас в российских отраслях ВПК – нет. Есть только потребность фронта, как можно быстрее выпускать продукцию и отправлять в зону боевых действий. Но даже это - выпускать много, согласно потребностям фронта, они не могут. А то, что выпускают в формате 24/7 не поддается техническому контролю и… И результат на лицо.

Россия за десятилетия, даже сверхприбылей от экспорта газа и нефти, когда на ВПК стали направлять баснословные суммы, не смогла обеспечить свою оборонную отрасль технически и технологически. А потому, до 2022 года на тех же российских Су-30СМ, производимых Иркутским авиационным заводом ПАО «Корпорация «Иркут» истребители были оборудованы французскими индикаторами на фоне лобового стекла (ИЛС) Thales HUD 3022, производства компании Thales Group, французскими одноосными лазерными гироскопами от «SAGEM Defense Securite», многофункциональными полноцветными жидкокристаллическими дисплеями Thales SMD55S и прочим оборудованием.

А, что сейчас? А сейчас не могут гарантировать даже качество выпускаемой базовой продукции.

Отдельно стоит отметить и то, что на российскую авиацию после начала полномасштабного вторжения в Украину оказывается давление применения на порядок большее, чем до 24 февраля. В свою очередь, этот уровень нагрузки допустим, если речь идет о технике, которая до того регулярно проходила качественное ТО и ремонт. А было ли это в российских, так называемых, ВКС? Конечно же – нет!

А потому, мы видим, как вылетающий на выполнение боевого задания Су-34, с полной нагрузкой, пикирует в жилое здание. Мы видим, как выполняющий испытательный полет Су-30СМ демонстрирует свою техническую дефективность и убивает собственных же пилотов.

Когда-то, я писал, что российский перспективный Ил-114 - это самолет, который когда-нибудь убьет своих же пилотов. Забавно, но со временем именно такое и произошло. Сейчас я со всей ответственностью заявляю, что любой российский самолет, будь то гражданский или военный, но так или иначе, а является потенциальным убийцей своих пассажиров и пилотов.

Александр Коваленко, sprotyv.info

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