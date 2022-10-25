Археологи-любители обнаружили в Польше богатый клад позднего бронзового века 25.10.2022, 13:27

Бронзовая брошь, найденная в Польше

Maciej Kaczmarek et al. / Antiquity, 2022

Он состоит из 124 древних артефактов.

Польские ученые исследовали клад, найденный археологами-любителями в 2017 году в Западно-Поморском воеводстве. Он состоит из 124 предметов, большинство которых — изделия из бронзы. Среди находок выделяются четыре скандинавских сосуда и четыре широких ожерелья-воротника. Похоже, клад датируется VIII веком до нашей эры. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Antiquity.

В России запрещено проводить полевые археологические исследования без специального разрешения — открытого листа. Более того, за использование технических средств поиска, например, металлоискателей, грозит даже более суровое наказание. Эти меры необходимы, поскольку любительские поиски чреваты безвозвратным уничтожением памятников и культурных слоев. Но далеко не во всех странах действуют подобные запреты. Так, любительская археология процветает в Дании, где значительная часть ценных находок относится к эпохе викингов (1, 2, 3). Занимаются поисками древностей и жители Великобритании. Например, в прошлом году стало известно, что британка Кэт Джайлс (Kath Giles) сумела найти на острове Мэн четвертый клад эпохи викингов за три года. А недавно фанат Индианы Джонса обнаружил в окрестностях Ипсуича клад из 748 золотых и серебряных монет I века нашей эры.

Местоположение деревни Калиска, близ которой нашли клад

Maciej Kaczmarek et al. / Antiquity, 2022

Мацей Качмарек (Maciej Kaczmarek) из Университета имени Адама Мицкевича в Познани совместно с польскими коллегами исследовал клад Калиска-I, обнаруженный в 2017 году. Его нашли археологи-любители, которые обследовали сельскохозяйственные земли неподалеку от небольшой деревни Калиска в Западно-Поморском воеводстве. Более того, в 2017 году эта находка не стала единственной — другая получила название Калиска-II.

Большой бронзовый сосуд, внутри которого находилась основная часть находок

Maciej Kaczmarek et al. / Antiquity, 2022

Литые бронзовые сосуды из клада Калиска-I

Maciej Kaczmarek et al. / Antiquity, 2022

Клад Калиска-I представляет собой коллекцию из 124 артефактов, среди которых оказались и остатки органических предметов, например, кожаного ремешка. Однако большинство вещей — это бронзовые изделия. По словам исследователей, это одна из самых впечатляющих находок, сделанных когда-либо в Польше. Более 120 артефактов находились в большом бронзовом сосуде, относящемся к типу Genelinghausen-Veio-Seddin. Самыми яркими предметами оказались три скандинавских литых сосуда типа Hängebecken, четыре широких ожерелья-воротника из серповидных пластин, на одном из которых изображены религиозные мотивы, включая изображение, сочетающее в себе отдельные элементы птицы, корабля и солнца. Среди других артефактов оказались разного рода кольца, ожерелья, браслеты, броши и застежки.

Широкое ожерелье-воротник

Maciej Kaczmarek et al. / Antiquity, 2022

По данным археологов, типологически обнаруженные артефакты относятся к позднему бронзовому веку (период V бронзового века) и датируются около 950—800/750 годов до нашей эры. Однако они допустили, что клад могли спрятать несколько позже. Чтобы уточнить датировку находок, исследователи отправили на радиоуглеродный анализ шесть образцов органических материалов. В результате этой работы они выяснили, что клад относится примерно к 790–740-м годам до нашей эры (с вероятностью 68,3 процента).

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