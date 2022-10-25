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ВСУ наступают на юге и востоке: новые карты боев от Пентагона

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  • 25.10.2022, 13:28
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ВСУ наступают на юге и востоке: новые карты боев от Пентагона

Освобождено еще несколько населенных пунктов.

Украинские бойцы продолжают продвигаться на востоке и проводить контрнаступательные операции в трех направлениях на юге – в то же время, российские оккупанты наступают на восточном направлении, а на юге занимаются возведением оборонных укреплений.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

По словам неназванного представителя Пентагона, также происходит смена локаций ВСУ и в Харьковской области. В этом направлении обе стороны открывают артиллерийский огонь, однако россияне больше строят оборонительные сооружения.

«По нашим оценкам украинцы освободили несколько сел в регионе и продолжают продвигаться вперед, оказывая давление на восток», – сказал чиновник Пентагона.

В то же время в районе Бахмута ситуация остается сложной – там идут тяжелые бои, россияне пытаются захватить город, однако ВСУ дает достойный отпор и разрушает планы оккупантов.

Кроме того, Минобороны США подчеркнули продуманность и выверенность операций Сил обороны на херсонском направлении.

«По нашим оценкам, российские силы в значительной степени окапываются для укрепления своих оборонительных линий в этом секторе», – резюмировал представитель Пентагона.

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