«Почему 90% – алтайцы?»: регион РФ взбунтовался против мобилизации 5 25.10.2022, 13:41

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Коренные народы заподозрили «что-то не то».

Несмотря на заявления о приостановлении, в России продолжается «частичная» мобилизация мужчин на войну против Украины. Больше всего среди мобилизованных призывников представителей коренных народов, населяющих территорию РФ.

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Отмечается, что такое положение дел вызывает недовольство на местах. Кое-где дело доходит до бунтов.

«Под видом мобилизации на болотах проходит скрытый геноцид коренных народов. Так, в республике Алтай местные жители возмущены тем, что 90% призывников – этнические алтайцы», – говорится в сообщении.

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