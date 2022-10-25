Политолог: Два года назад Запад мог закрыть тему Лукашенко раз и навсегда 7 25.10.2022, 13:38

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фото: getty images

Запад уже понял все свои бессистемные ошибки.

Коллективный Запад, по мнению эксперта Рамиза Юнуса, должен сделать выводы из своих ошибок, допущенных ранее, в том числе и с белорусами, для того, чтобы более системно помогать Украине.

— Должна быть системность в санкциях, — заявил в эфире канала «ГРОШІ» политолог Рамиз Юнус. — Как может начаться экономический кризис в России, если тот же Запад делает шаг вперед, потом два назад?

Надо заниматься не только Ираном, а наравне с Россией заниматься и Беларусью, потому что Путин использует все плацдармы. Вот сейчас он готовит или имитирует, во всяком случае, создает напряжение на белорусском направлении.

Он и информационно-идеологически эскалирует ситуацию, и конкретно стягивает возможности того же Запада, той же Украины на белорусском направлении для того, чтобы как-то купировать проблему и неуспехи на Херсонщине.

Точно так же он старается создать напряжение и на иранском направлении. Проблема с Ираном — это ошибка Запада.

Точно так же, как проблема России, точно так же, как проблема Беларуси.

Два года назад они же могли закрыть тему Лукашенко раз и навсегда. Но не сделали этого, не поддержали белорусский народ. Поступили с ним так же, как с Грузией в 2008 году, как с Украиной в 2014-м.

Но, я думаю, Запад уже понял все свои бессистемные ошибки. И благодаря, в первую очередь, США и Великобритании эту проблему можно решить. И США будут решать эту проблему, потому что это бьет по стратегическим интересам самой Америки. Успех Украины — это успех США. Успех того же Ирана — это поражение США.

Все видели, как какое-то время не занимались Ближним Востоком — и пришло 11 сентября в США Вполне возможно, что 11 сентября может снова туда прилететь, если не заниматься Россией, тем же Ираном, — полагает Рамиз Юнус.

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