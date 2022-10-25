Белорусы нашли закономерность в «письмах счастья» за техосмотр 25.10.2022, 13:58

Некоторые случаи получили широкую известность.

В последние дни белорусские водители публикуют в сети фото и видео «писем счастья» за техосмотр. Широко известно о трех таких случаях. И, если присмотреться к фото/видео писем, можно заметить важную закономерность, пишет autogrodno.by.

Публикации «писем счастья» за техосмотр стали появляться через 2-3 дня после новости от «Белтехосмотра» о том, что теперь камеры фиксируют наличие/отсутствие ТО. Моменты нарушений были зафиксированы за несколько дней до этого, а именно, 8 октября 2022, 13 октября 2022 и 19 октября 2022.

Места совершения нарушений:

– Минская область, Узденский район, Р-23, от 32.550 км до 37.130 км (2 письма).

– Могилевская область, Р-93, от 19.672 км до 23.254 км (1 письмо).

Указанные автомобили без ТО проезжали участки дорог длиной 3-5 километров и фиксировались двумя разными камерами. Таким образом, нарушители оказывались на участках измерения средней скорости.

Далее в письме указано, как именно называется система определения средней скорости: «На механическом транспортном средстве {...}, рег. знак. {...} водитель совершил нарушение пункта 10.3 ПДД РБ, выразившееся в том, что управлял данным транспортным средством без выданного разрешения на допуск к участию в дорожном движении, ответственность за которое предусмотрена ч.4 ст.18.11 КоАП Республики Беларусь, при этом данное правонарушение было зафиксировано работающим в автоматическом режиме специальным техническим средством «системой вычисления средней скорости транспортерных средств на определенных участках автомобильных дорог RoadEye AverSpeed №{...}»

А были ли нарушения средней скорости?

Автомобилисты хорошо помнят, что раньше штраф за техосмотр с камер приходил «вдогонку» за «письмом счастья» за скорость – превышение скорости фиксировалось в автоматическом режиме, а далее по фотографиям в ручном порядке номера сверялись с базой ТО. В комментариях под видео так и предполагали, что авторы превысили скорость и именно поэтому было установлено, что их машины без ТО. Но нет, получатели писем подтвердили, что ехали без превышения:

Штрафы за отсутствие техосмотра в Беларуси

Статья КоАП 18.11 ч.4 предусматривает штраф за управление ТС без допуска к участию в дорожном движении в размере до 3 БВ (96 рублей) для собственников, которые являются физическим лицом и до 10 БВ (до 320 рублей) для собственников, которые являются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Однако автомобилистам были вынесены предупреждения.

– В каких случаях можно получить устное замечание, а в каких – получить штраф? Понятно ведь, что «на усмотрение инспектора» – понятие растяжимое, – интересовались журналисты у сотрудников ГАИ Лиды.

– Если вы не злостный нарушитель ПДД, то вполне возможно, что «отделаетесь» устным замечанием, – ответил тогда инспектор.

Читатели АвтоГродно рассказывали также, что предупреждения выносятся, если автомобиль без техосмотра замечен камерой впервые.

Где в Гродненской области установлены камеры «средней скорости»?

В нашей области известно о двух местах установки камер средней скорости. Это:

1. Камеры средней скорости на трассе М7 «Минск - Ошмяны - граница Литвы» с 98-го километра по 107-й, расположен он в Сморгонском районе.

2. Камеры средней скорости на Р145 в деревне Стриевка по направлению к Озерам.

Почему вы без техосмотра?

Такой вопрос задавали пользователи авторам. Девушка призналась, что у нее тонировка и поэтому она не может пройти техосмотр. Эту тему поднимали и другие пользователи. Например, одна девушка написала, что она в декрете и получает пособие чуть более 500 рублей, а для прохождения техосмотра ей нужно заменить лобовое стекло и подкрасить крыло в своем автомобиле.

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