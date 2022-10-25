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ГУР: В России массово набирают на войну заключенных с ВИЧ и гепатитом С

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  • 25.10.2022, 14:10
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ГУР: В России массово набирают на войну заключенных с ВИЧ и гепатитом С

Больных «бойцов» россияне обозначают специальными браслетами на руках.

В российскую ЧВК Вагнер начали массово набирать заключенных, которые имеют тяжелые инфекционные заболевания, в частности ВИЧ и гепатит C, сообщили в ГУР.

По информации украинской разведки, больных «бойцов» россияне обозначают соответствующими браслетами на руках.

В ГУР заявили, что только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в Вагнер было «мобилизовано» более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С. Для «маркировки» инфицированных боевиков, командование «вагнеровцев» заставляет их одевать на руку красные браслеты в случае наличия ВИЧ, и белые – в случае гепатита.

«Среди других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией», — говорится в сообщении.

Известно, что российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, подтверждающие информацию о массовом наборе инфицированных заключенных в ЧВК Вагнер.

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