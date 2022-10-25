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«Как люди эту вермишель могут есть? Это все равно, что мокрую тряпку жевать»

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  • 25.10.2022, 14:15
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«Как люди эту вермишель могут есть? Это все равно, что мокрую тряпку жевать»

Продавщица «Соседей» рассказала о ситуации в магазинах торговой сети.

Накануне появилась информация о задержании руководителей торговой сети «Соседи». «Салідарнасць» прошлась по некоторым минским магазинам этой сети, чтобы оценить обстановку.

Богатым ассортиментом, пожалуй, сегодня не отличается ни один магазин. И в «Соседях» тоже достаточно стеллажей, уставленных одним товаром.

Ближе к вечеру на многих полках за выставленными вперед упаковками просматривается пустота. Кое-где дыры не закрыты даже в один ряд.

— Кукурузы больше нет, — разводит руками сотрудница одного из магазинов, пока вторая пытается как-то растянуть на полке несколько последних банок, чтобы закрыть брешь.

— Может горошек? — с надеждой смотрит она на коллегу, но та отвечает, что горошка тоже осталось пару банок.

В одном из магазинов на вопрос о том, почему так много пустых полок, продавщица отвечает, что всему виной понедельник, вечер, а завоз, дескать, только завтра.

— Магазин не закрывается, — успокаивает она встревоженных покупателей. — Просто привоз по вторникам.

Правда, чуть позже добавляет, что заказывает магазин одни товары, а со склада привозят либо очень мало, либо совсем другое:

— И эти товары совсем не раскупают. Например, вот эти итальянские макароны почти по 4 рубля за пачку не берут вообще. А белорусскую «Пастораль» по рубль двадцать разбирают.

— Как люди эту вермишель вообще есть могут? Это же все равно, что мокрую тряпку жевать. Уже картошка и то лучше, — удивляется покупательница в отделе бакалеи, присматриваясь к итальянским спагетти. — Все-таки дорого.

— Я бы не сказала, что цены у нас высокие, наоборот, в пятницу (21 октября) подешевело почти все, что-то даже на 1-3 рубля, — не соглашается сотрудница. — Посмотрите, где вы найдете сейчас подсолнечное масло по 3,6 рубля за 0,8л?

Рядом с «подешевевшим» маслом стоит и самое популярное «Золотая семечка», но уже за 6,18 рубля за литр.

Кроме масла в корзинах покупателей во всех магазинах в основном молочные продукты. Возможно, поэтому стеллажи с молочной продукцией тоже полупустые.

Кажется, никого не привлекает и маркетинговый ход в виде оригинальных подписей на ценниках: засыхает какая-то выпечка, подписанная «Я стал дешевле», не толпятся покупатели у полки с сахаром по 2,55 рубля, хоть яркий ценник и утверждает, что это «самая низкая цена».

А вот соль без помощи не найдешь. В углу самой нижней полки стоят всего три вида, при этом «экстры» — последние два пакета.

В мясном отделе одного из магазинов продавец жалуется, что «мало дают разделанной курицы, а фарша куриного нет вообще».

Где действительно не пожалуешься ни на отсутствие товаров, ни на более-менее сносный ассортимент, так это в отделе алкогольной продукции.

Тем временем из динамиков во всех торговых залах весело предлагают скачать новое приложение, с которым «в любимый магазин ходить станет еще выгоднее».

Плюс звучит объявление, что в «Соседях» вакансии на должности уборщиц, кухонных работников и дворников. Всем им обещают зарплату от 600 рублей.

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