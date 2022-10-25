Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании10
- 25.10.2022, 14:24
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Король Чарльз III предложил политику сформировать новое правительство.
Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Чарльза III. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца.
После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.
В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона «за его невероятные достижения на посту премьер-министра» и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, «были допущены некоторые ошибки», которые «не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки».
Он выразил готовность исправить эти ошибки и пообещал, что обеспечит экономическую стабильность, но это означает, что «будут трудные решения».
Сунак также отметил, что стал премьером в период, когда Великобритания переживает глубокий экономический кризис, последствия COVID-19 затягиваются, а «[президент РФ Владимир] Путин представляет угрозу для Украины».
42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения, а также самым молодым премьером за более чем 200 лет, пишет ITV.
Watch live: Rishi Sunak is meeting King Charles III before he makes his first speech as prime ministerhttps://t.co/WUnquWe61F https://t.co/NGPWI6fKh1— Sky News (@SkyNews) October 25, 2022
Rishi Sunak has become prime minister after being invited to form a new government by the King at Buckingham Palace.https://t.co/2lR4J7ss2Q pic.twitter.com/7RH9NLCnoJ— ITV News (@itvnews) October 25, 2022