Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании 10 25.10.2022, 14:24

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Риши Сунак

Король Чарльз III предложил политику сформировать новое правительство.

Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Чарльза III. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца.

После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.

В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона «за его невероятные достижения на посту премьер-министра» и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, «были допущены некоторые ошибки», которые «не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки».

Он выразил готовность исправить эти ошибки и пообещал, что обеспечит экономическую стабильность, но это означает, что «будут трудные решения».

Сунак также отметил, что стал премьером в период, когда Великобритания переживает глубокий экономический кризис, последствия COVID-19 затягиваются, а «[президент РФ Владимир] Путин представляет угрозу для Украины».

42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения, а также самым молодым премьером за более чем 200 лет, пишет ITV.

Watch live: Rishi Sunak is meeting King Charles III before he makes his first speech as prime ministerhttps://t.co/WUnquWe61F https://t.co/NGPWI6fKh1 — Sky News (@SkyNews) October 25, 2022

Rishi Sunak has become prime minister after being invited to form a new government by the King at Buckingham Palace.https://t.co/2lR4J7ss2Q pic.twitter.com/7RH9NLCnoJ — ITV News (@itvnews) October 25, 2022

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