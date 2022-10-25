закрыть
25 октября 2022, вторник, 15:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании

10
  • 25.10.2022, 14:24
  • 2,490
Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании
Риши Сунак

Король Чарльз III предложил политику сформировать новое правительство.

Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Чарльза III. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Король предложил Сунаку сформировать новое правительство. Он стал третьим премьером страны за менее чем два месяца.

После встречи с королем Сунак направился на Даунинг-стрит, чтобы произнести речь перед нацией.

В своем выступлении Сунак поблагодарил позапрошлого премьера Бориса Джонсона «за его невероятные достижения на посту премьер-министра» и заявил, что его предшественница Лиз Трасс была полна энтузиазма по поводу перемен в стране. Но, по его словам, «были допущены некоторые ошибки», которые «не были результатом плохих намерений, но тем не менее это были ошибки».

Он выразил готовность исправить эти ошибки и пообещал, что обеспечит экономическую стабильность, но это означает, что «будут трудные решения».

Сунак также отметил, что стал премьером в период, когда Великобритания переживает глубокий экономический кризис, последствия COVID-19 затягиваются, а «[президент РФ Владимир] Путин представляет угрозу для Украины».

42-летний Сунак стал первым премьер-министром Великобритании азиатского происхождения, а также самым молодым премьером за более чем 200 лет, пишет ITV.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников
Марш мудрости продолжается
Марш мудрости продолжается Ирина Халип