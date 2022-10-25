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Президент Эстонии: Лукашенко должен нести ответственность за страдания белорусов

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  • 25.10.2022, 14:27
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Президент Эстонии: Лукашенко должен нести ответственность за страдания белорусов
Алар Карис
Фото: EPA

Также ответственность лежит на тех, кто его поддерживает.

Эстония продолжит поддерживать демократические устремления Беларуси, заявил президент Алар Карис.

«Тысячи людей заплатили своей свободой в борьбе за демократию, тысячи семей были разлучены.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко должен нести ответственность за страдания и унижения, причиненные его народу, и личная ответственность лежит на всех, кто сегодня его поддерживает», - добавил президент Эстонии.

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