Президент Эстонии: Лукашенко должен нести ответственность за страдания белорусов

Президент Эстонии: Лукашенко должен нести ответственность за страдания белорусов5
- 25.10.2022, 14:27
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Также ответственность лежит на тех, кто его поддерживает.
Эстония продолжит поддерживать демократические устремления Беларуси, заявил президент Алар Карис.
«Тысячи людей заплатили своей свободой в борьбе за демократию, тысячи семей были разлучены.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко должен нести ответственность за страдания и унижения, причиненные его народу, и личная ответственность лежит на всех, кто сегодня его поддерживает», - добавил президент Эстонии.