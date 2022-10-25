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Спецназ СБУ уничтожил из «Стугны» БМП оккупантов

  • 25.10.2022, 14:29
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Спецназ СБУ уничтожил из «Стугны» БМП оккупантов

Бойцы «Альфы» разгромили российскую позицию с помощью минометов.

Спецподразделение Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины рассказало про новые результаты своей работы по демилитаризации российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 25 октября в Telegram.

На одном из направлений во время аэроразведки была обнаружена российская боевая машина пехоты. В СБУ сообщили, что в ответ выдвинулась тактическая группа украинских разведчиков, которая уничтожила ее выстрелом из противотанкового ракетного комплекса «Стугна».

«На другом направлении после прямого попадания гранаты РГО из ударного дрона один из оккупантов отправился на «концерт Кобзона» в роли исполнителя акробатических трюков в воздухе», – говорится в сообщении.

Кроме того, одну из позиций оккупантов, которые расположились в захваченных дачных домах, украинские спецназовцы уничтожили с помощью минометов.

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