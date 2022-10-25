Ученые выяснили, сколько чашек кофе в день могут продлить жизнь 5 25.10.2022, 14:44

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Исследователи провели новое масштабное исследование.

Сотрудники Института Бейкера, Австралия провели новое масштабное исследование, результаты которого продемонстрировали, сколько именно нужно пить чашек кофе в день для того, чтобы продлить жизнь. Также умеренное количество кофе позволяет сделать риск развития проблем с сердечно-сосудистой системой намного меньше. Обратить внимание стоит на то, что данные результаты имеют прямое отношение не только к молотому кофе, но и к растворимому, а также к кофе без кофеина.

Об этом сообщает SciTechDaily.

Исследование проводилось австралийскими учеными на протяжении 12 лет. В нем принимало участие свыше 400 тысяч человек. 55% участников были женщинами. Около 80% всех людей ежедневно пили кофе. Эксперты установили, что растворимый напиток предпочитало 44% участников, молотый кофе – 18% и еще 15% употребляли кофе без кофеина. Еще 20% людей обратило внимание на то, что они не любят этот напиток, поэтому не пьют его никогда.

В проведенном исследовании принимали участие добровольцы, возраст которых находился в рамках 40-69 лет. Часть из них пили буквально по одной чашке кофе ежедневно, другие же могли выпивать по 2-3 чашки напитка. Некоторое количество добровольцев могли выпить до 5 чашек кофе.

На протяжении долгого времени ученые наблюдали за состоянием здоровья участников исследования и то, насколько часто они сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты многолетней работы продемонстрировали то, что вне зависимости от того, какой кофе употребляли люди, тем самым они смогли понизить риск преждевременной смерти и увеличили продолжительность своей жизни. Самые лучшие результаты были зафиксированы у тех, кто выпивал по 2-3 чашки ароматного напитка.

Ученые теперь считают, что принести пользу для здоровья может именно такая доза кофе. Кроме того, предпочтение все же лучше отдавать молотому кофе, ведь оно лучше остальных видов влияет на состояние человеческого организма. С его помощью можно снизить риск ранней смерти на 27%. Также на 20% становится меньше риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой. В свою очередь, если употреблять кофе без кофеина, то риск ранней смерти уменьшается на 14%. Растворимый кофе снижает данный показатель всего на 11%.

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