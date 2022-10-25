«Килька несчастная и та подорожала» 25.10.2022, 14:52

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Белорусские пенсионеры рассказали о своем выживании при теперешних ценах.

В Беларуси — проблемы с реальными пенсиями, из-за разогнавшейся инфляции они падали восемь месяцев подряд. Средняя пенсия по возрасту составляет 638 рублей. При этом некоторые белорусы на заслуженном отдыхе получают меньше 165 рублей, а другие — больше 1000 рублей.

Журналисты zerkalo.io поговорили с белорусами с разным уровнем выплат, на что им хватает денег, а на что — нет.

«Еду на дачу, чтобы быть от магазинов подальше»

Татьяна (имена героев в тексте изменены. — Прим. ред.) из Могилева, она на пенсии с 2015 года, получает чуть больше 500 рублей. Женщина говорит, что успела уйти на заслуженный отдых по старым правилам. Напомним, сейчас в Беларуси женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года.

«На пенсию не проживешь, это точно. Поэтому пока тепло — я в деревне. Выбора продуктов толком никакого в автолавке нет, берешь только самое необходимое, нет искушения купить лишнего. И подножный корм помогает, на огороде что-то найдешь в любом случае хоть весной, хоть летом, а тем более осенью. Ну и лес — там и ягоды, и грибы. Можно себе собрать, можно что-то сдать. Где-то, бывает, можно яблок ничейных собрать. А в городе они даже осенью дорогие, а весной и того дороже. На чай можно травок собрать, потом всю зиму пить», — рассказывает Татьяна.

Водопровода и канализации в домике у Татьяны нет, поэтому платить нужно только за электричество. Женщина говорит, что жить так не очень комфортно, но она уже привыкла. О зиме в городе и коммуналке думает с опаской — прошлая зима показала, что с отоплением жировка существенно тяжелеет. Но Татьяна уточняет, что помогает то, что зимой она живет вместе с младшей дочерью, вместе покупают продукты и оплачивают коммунальные расходы.

Если приходится оставаться в городе, то выручают акции и специальные скидочные дни, говорит Татьяна. Купить товары по полной стоимости удается далеко не все, кусаются цены.

«Зашла на днях в «Виталюр» — и просто прошлась по магазину, ничего не смогла купить. Знаю, что по четвергам у них скидки на рыбу — пойду в четверг. И ушла, ничего не купивши, так все дорого! Или вот в «Корону» я заходила — лежит красная рыба. Она потому и красная, что ее издалека видно. 90 рублей за килограмм! Это что вообще, это как? Килька несчастная и та подорожала. Настроение всегда портится, когда выходишь из магазина вот так, с пустыми руками», — говорит женщина.

Татьяна уточняет, что в последнее время заметно подорожали овощи и фрукты. Белорусские яблоки — больше 1,5 рубля, бананы — по пять, виноград — от пяти и выше. Доступные цены для пенсионеров, рассказывает она, сейчас только на некоторые овощи — картошка до рубля, бывает и по 75 копеек за килограмм, морковь, свекла. Лук — уже немного подороже.

Одежду пенсионерка покупает не так часто, как хотелось бы. Для этого заглядывает в секонд-хенды. А вот обувь она всегда старается покупать качественную, чтобы потом она служила долго. Недавно купила зимние ботинки за 200 рублей.

На лекарства Татьяна особо не тратится, «здоровье пока не прижало так, чтобы принимать какие-то препараты на постоянной основе». Но признает, что у многих людей на пенсии медикаменты становятся едва ли не основной статьей расходов.

«Вот вообще, если честно, такая жизнь невеселая, она выматывает. Я стараюсь не погружаться в эти все мысли сильно, но иногда — накрывает», — делится женщина.

Татьяна на пенсии не работала, но отмечает, что многие ее подруги-пенсионерки подрабатывают. Они держатся за рабочие места, хоть и хочется уже отдохнуть. «Пенсионер продавцом может устроиться, или, если повезет, вахтером куда-нибудь. Или на своем рабочем месте остаться, если с возрастом не «попросят». Некоторые еще на рынке торгуют», — рассуждает Татьяна.

В свободное время она встречается с подругами, иногда ходит в баню, смотрит кино или что-нибудь на YouTube. Еще она слышала про клубы по интересам для пенсионеров при центрах социального обслуживания, но сама пока такие не посещала.

«А в основном у пенсионеров одно развлечение — телевизор. И им бывает из этого телевизора такого наговорят, что волосы дыбом», — говорит Татьяна. Несколько месяцев назад она поругалась с соседкой по даче из-за войны в Украине. С тех пор старается поменьше говорить на темы, связанные с войной и политикой.

«В аптеке могу и 100 рублей оставить»

88-летний Сергей Петрович уточняет, что он — не самый «типичный» белорусский пенсионер. Мужчина вышел на пенсию в высоком воинском звании и больше 10 лет потом работал на госпредприятии, отвечал за «гражданскую оборону». Когда стало физически тяжело работать, то ушел на заслуженный отдых. Сейчас мужчина получает пенсию почти в 1200 рублей.

Сергей Петрович говорит, что не жалуется на свое материальное положение — он живет один, не курит, почти не употребляет алкоголь, в магазинах покупает самый базовый набор продуктов. Но не потому что не может себе позволить, а такая сложилась привычка, как он сам говорит, не покупать лишнего и неполезного. Не покупает он, к примеру, полуфабрикаты или колбасы, берет в основном курицу.

Старается есть больше овощей и фруктов, особенно летом. На зиму делает закатки по проверенным рецептам. Одежду покупает редко, и в основном в дискаунтере с невысокими ценами — потому что не видит смысла тратиться на что-то еще.

Важная и существенная статья расходов — лекарства. У мужчины проблемы с сердцем и артериальным давлением, несколько лет назад он перенес инфаркт.

«Я обычно закупаюсь „оптом“ раз в месяц. Беру все что надо, все, что скоро закончится, и могу в аптеке оставить 100 рублей и больше. Но вообще не все так покупают, есть же люди, которые берут один блистер, и им много лекарств не нужно. А я беру, потому что знаю, что цены растут. Простой корвалол, который раньше стоил 95 копеек, сейчас уже два рубля с копейками. В полтора-два раза цены на лекарства выросли в последнее время», — отмечает он.

Часть пенсии мужчина всегда откладывает — на эти деньги помогает детям, внукам и правнукам, дарит подарки, может «поучаствовать финансово», если нужно купить что-то дорогостоящее, например, бытовую технику или стройматериалы для ремонта. Детям, по его мнению, помогают в меру возможностей практически все пенсионеры. Дело в том, считает он, что зарплаты в Беларуси не очень-то высокие, а у людей помоложе потребности выше — как минимум, нужно растить детей.

«Средняя зарплата по Беларуси — около 1650 рублей. А как в это поверить? Общаюсь с молодежью соседской, спрашиваю, где работаешь? Отвечает — на таком-то заводе, в объявлении обещали — больше тысячи рублей. А там оказывается, что план такой, что сделать невозможно, а без него 500−600 рублей получаешь. А вот женщины сидят на кассе в магазинах, тем вообще 400−450 рублей платят. Это мизер, а у них семья, другие расходы, дети и прочее. Поэтому и бабки, и деда помощь нужна», — говорит пенсионер.

В свободное время мужчина любит гулять — до перенесенного коронавируса ходил очень много, сейчас стало сложнее. Поэтому теперь проводит время в сквере у дома, где часто общается с ровесниками. Оттуда получает информацию о том, что думают ровесники. О зарплатах и пенсиях тоже часто беседует.

«Бывает, подсядешь к какой-нибудь пожилой женщине, начнешь говорить про жизнь, и начинается: „Ой, а вам все мало, бэнээфовцы, я вот только при Лукашенко зажила, мне 600 рублей платят, мне вот так хватает“… И вот что ей скажешь, что такое 600 рублей по сравнению с европейскими пенсиями, в тех же Франции, Германии, даже соседке-Литве», — говорит мужчина.

По данным Минтруда, 20% пожилых людей (или 523,5 тысячи человек) продолжают работать после выхода на пенсию. Из них более тысячи человек достигли 80-летнего возраста.

«Надо платить, а то в тюрьму посадят»

Зинаиде 64 года, до пенсии она работала почтальоном. Пенсия у нее — 430 рублей, женщина признается — выживать на такие деньги сложно. Спасает огород (она живет в деревне).

С пенсии женщина выплачивает две рассрочки — почти 40 рублей за пластиковые окна в доме, еще столько же — за недавно купленный телефон. В этом году женщину оштрафовали — за репост в одной из соцсетей из группы, которую признали экстремистской. Телефон у нее конфисковали в доход государства. Два месяца она была без связи, потом решилась на покупку. Штраф Зинаида гасит частями.

Пенсию Зинаида обычно тратит на покупку самого необходимого, продукты — основная статья расходов. Она старается по мере возможности помочь внукам. Этой осенью хотела купить старшему костюм в школу, но из-за штрафа вряд ли получится сделать это в ближайшее время.

Одежду и обувь себе женщина покупает редко. Обращает внимание на акции и скидки. Недавно присмотрела в магазине зимние женские полуботинки, по акции — 40 с небольшим рублей. Договорилась с продавщицей, что та отложит нужный размер до пенсии.

«А теперь вот и не знаю, что делать. И ботиночки такие хорошие, на акции. Не знаю, как я с той пенсии проживу», — переживает женщина.

«Лично я не хочу жить как в СССР»

Минчанке Светлане 66 лет. До выхода на пенсию она занимала руководящую должность на одном из госпредприятий. Выйдя на пенсию, работала еще несколько лет и уволилась только два года назад, с приходом пандемии.

Свою пенсию женщина не называет, но говорит, что она у нее по сравнению с другими более-менее высокая из-за большого стажа и высокой зарплаты на рабочем месте. Однако на привычный ранее уровень жизни и на привычные траты денег с пенсии не хватает.

«Практически живу от пенсии до пенсии. На подарки детям и внукам уже приходится залезать в то, что скопила раньше. К детям пока, слава богу, за помощью не обращаюсь — нет такой необходимости», — рассказывает она.

Светлана приучила себя экономить на одежде. Сейчас, когда не нужно каждый день ходить на работу, из одежды практически ничего не покупает нового. Продукты приобретает онлайн с доставкой — так можно более внимательно изучить цены и найти что-то подешевле.

Говорит, что в целом с выходом на пенсию пришлось взять расходы под более тщательный контроль и «начать жить немного другой жизнью».

«От этого немного обидно, до пенсии много путешествовала, успела посмотреть мир, пообщаться с людьми, и сейчас уверена — в европейских странах-соседках пенсионеры живут ощутимо лучше. В Литве пожилые люди довольны жизнью, хоть у некоторых и есть привычка жаловаться на пенсию. В Польше — живут по-разному, но в целом — тоже вполне неплохо. Хуже, чем в Беларуси, люди живут разве что в российский глубинке», — считает пенсионерка.

На пенсии Светлана старается жить активной жизнью, в том числе — много разговаривает с другими пенсионерами, вживую и в чатах. Женщина считает несправедливым, что пенсионеров в Беларуси часто ассоциируют с ностальгирующими по СССР, а еще — называют главным электоратом действующей власти.

«Считается, что мы, пенсионеры, тоскуем по прошлому, где была «социальная защищенность», более вкусное мороженое, бесплатная медицина и так далее. Да, некоторые так и правда думают. Но в комплекте ко всему этому прилагались дефицит, невозможность зарабатывать столько, сколько хочешь, иметь жилье, какое хочешь, выезжать за границу и многое другое. Лично я не хочу жить как в СССР. И большинство моих знакомых — тоже. И «хатаскрайников» среди пенсионеров, по крайней мере в моем окружении, крайне мало», — говорит она.

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