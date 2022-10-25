Forbes: Иран наращивает поставки оружия России из отчаяния 3 25.10.2022, 14:57

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Москва, еще вчера претендовавшая на роль супердержавы, теперь просит помощи у страны-парии.

Иран экспортирует рекордное количество своих беспилотников в Россию и скоро приступит к поставкам баллистических ракет. Высокопоставленный иранский генерал также сказал, что 22 страны заинтересовались беспилотниками, производимыми Тегераном.

Все эти события, по всей видимости, говорят, что иранская оборонная промышленность переживает бум. Однако это также может быть признаком, что Тегеран в отчаянии, - пишет Forbes. Издание напоминает слова президента Владимира Зеленского, который сказал, что Россия заказала 2400 беспилотников-камикадзе серии Shahed. Это большое количество. Но цена такой иранской техники очень низкая. Один беспилотник стоит около 20 тысяч долларов. Если Россия покупает их именно по такой цене, можно подсчитать, что Москва заплатит за пару тысяч единиц всего 48 миллионов долларов. Скорее всего, Кремлю придется заплатить больше, если добавить расходы на поддержку и другие услуги. Но в любом случае эта сумма ничтожна по сравнению с привычными контрактами о продаже оружия. К примеру, в 2019 году Украина заказала только шесть турецких беспилотников TB2 «Байрактар», заплатив 69 миллионов долларов.

Россия также хочет получить иранские баллистические ракеты короткого действия Fateh-110 и Zolfaghar, дальнобойность которых составляет 300 и 700 км соответственно. Масштабные поставки таких ракет позволят России серьезно пополнить свой истощенный арсенал и продолжить обстрел украинских городов.

Дешевизна иранского оружия делает его закупку экономически выгодной для покупателя. Однако, Москва, похоже, обратилась к Тегерану из отчаяния. Закупка большого количества иранского оружия, а также артиллерии у КНДР, говорит, что Россия оказалась в таком же положении, в каком был Иран в 1980-х годах. Тогда он был страной-парией, которая вела отчаянную и изнурительную войну против Ирака Саддама Хусейна.

Превращение из страны, которая отчаянно искала оружие по всему миру и получала помощь только от Ливии и КНДР, в поставщика военной техники для бывшей супердержавы – это большой успех для Ирана. В то же время, если Россия фактически оказалась «в иранской шкуре» с 1980-х, то Тегеран теперь в роли СССР в его «предсмертные» годы. На пороге потери советской империи Кремль изо всех сил пытался выбраться из глубочайшего экономического кризиса, продавая военную технику любому, кто готов заплатить.

Вскоре после окончания ирако-иранской войны в 1988 году советские чиновники предложили Ирану 72 самолета МиГ-29, 24 МиГ-31 и 36 Су-24. Однако после восьми лет изнурительных боев у Тегерана не было денег. Так что он мог позволить себе только 18 МиГ-29 и 12 Су-24. Также за несколько месяцев до распада СССР в декабре 1991 г. Иран также хотел купить системы ПВО С-200.

Когда президент Ирана Акбар Хашеми Рафсанджани приехал в Москву в 1989 году, советский лидер Михаил Горбачев дал ему незаполненный чек на покупку советского оружия, подписанный 12 членами советского Политбюро.

«Впишите любое вооружение, которое вы хотите. И мы его обеспечим», – вспоминал слова Горбачева на той встрече последний иранский посол в СССР Насер Нобари.

«До сего дня это было самый большой и важный договор о поставках оружия со времен исламской революции», - заметил Нобари.

Несколько заявлений советской делегации на авиационной выставке в Париже в июне 1991 года тоже говорили об отчаянном желании Москвы продать свое оружие. Директор конструкторского бюро «Микоян» Ростислав Беляков объявил, что его страна готова продавать МиГ-31 любой стране кроме Ирака.

«Больше нет никаких политических препятствий для продажи. Если у вас есть 40 миллионов долларов, мы продадим вам МиГ-31», – сказал он.

«Предложение любому купить МиГ-31, способный летать со скоростью, втрое превышающей скорость звука, на борту с радаром, которого нет ни в одном западном истребителе, вряд ли можно было назвать уместным на тот момент. Но СССР была остро необходима твердая валюта. И это заставляло его экспортировать самую передовую и уникальную военную технику», – писал в том же месяце в The Independent Кристофер Беллами.

Израильский министр обороны Моше Аренс был в шоке, когда министр авиационной промышленности Аполлон Сысцов допустил, что Израиль тоже мог бы купить МиГ-31. В то время Reuters писал, что «челюсть Аренса заметно отвисла», когда советский министр сказал ему: «Всего три МиГ-31, и вы сможете защитить весь Израиль». Сысцов четко подчеркнул, что такая продажа была бы возможна только после установления дипломатических отношений между странами. Однако он заверил, что «мы будем готовы продать Израилю любую оборонную технику, которая ему нужна. А МиГ-31 – это исключительно оборонный самолет без возможностей проводить бомбардировки». Советский пилот-испытатель Валерий Минитский хотел «подсластить» перспективу продаж, сказав Аренсу: «Если вы захотите купить эти самолеты, мы передадим вам все коды и оперативные процедуры».

В то время пресс-секретарем израильской технологической компании Rafael был Ноа Шахар. Он сказал, что советские чиновники из сферы обороны также предлагали Израилю системы С-300, которые в то время считались наиболее передовыми в арсенале СССР. В Москве утверждали, что эти ракеты значительно эффективнее американских Patriot, которые США использовали во время войны в Персидском заливе.

«Мы, очевидно, были удивлены таким первым за все времена предложением со стороны Москвы. Но представители СССР дали понять тогда, что все, что только есть в их арсенале, выставлено на продажу», – сказал Шахар.

Конечно, Израиль никогда не импортировал советскую или российскую технику. Но если что-то подобное произойдет сегодня, это не должно удивлять. Иран и Россия недавно подписали новое соглашение о сотрудничестве на 20 лет. Скорее всего, за кулисами между странами происходит серьезный военно-технологический обмен. В рамках более широкого соглашения о сотрудничестве Иран мог предложить передачу технологий вдобавок к большому количеству баллистических ракет и беспилотников. В конце концов, Shahed-136 легко скопировать. Россия также может начать поставлять Ирану Су-35. Сплетни об этом распространяются уже несколько месяцев. Вполне возможно, что через многие годы станет известно, что Иран дал России такой же незаполненный чек, который сам когда-то получил от СССР, надеясь, что деньги Москвы помогут предотвратить его упадок.

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