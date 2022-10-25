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Названы места в Беларуси, откуда Россия запускает дроны-камикадзе по Украине

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  • 25.10.2022, 15:10
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Названы места в Беларуси, откуда Россия запускает дроны-камикадзе по Украине
Фото: AP/Efrem Lukatsky

Деревни расположены в Чернобыльской зоне.

Белорусские активисты проанализировали данные очевидцев и систематизировала информацию о запуске Россией иранских дронов-камикадзе с территории Беларуси, сообщает УНИАН.

Единственное место в Беларуси, где могут скрытно запускать дроны — это беларуская часть Чернобыльской зоны.

«Анализ позволил сильно сузить круг поиска. Мы пришли к выводу, что если дроны-камикадзе действительно запускаются из РБ, то есть одна территория, где это может происходить — беларуский сектор отчуждения ЧАЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник)», - говорится в сообщении.

Это место было выбрано по нескольким причинам оккупантами: это закрытая территория, там никого нет, кроме охраны, и есть места, где не ловит даже мобильная связь.

Активисты проанализировали спутниковые снимки и определил несколько зон, на которых заметны изменения на местности.

д. Уласы — это упраздненная деревня в самой глуши в Хойникском районе всего в 4,5 км от границы с Украиной. Там, судя по снимкам, появились протоптанные дорожки, немного расчищены дороги для проезда и, вероятно, вырублены кусты.

д. Кожушки — также упраздненная деревня в Хойникском р-не. Рядом четко видны новые дороги, а значит там стала часто ездить техника.

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