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Оккупант из Тувы «самоликвидировался» по дороге в Украину

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  • 25.10.2022, 15:13
  • 3,982
Оккупант из Тувы «самоликвидировался» по дороге в Украину
иллюстрационное фото

Причиной стало чрезмерное употребление спиртных напитков.

В России сообщили о еще одном мобилизованном оккупанте, который пополнил список «небоевых потерь». В военном лагере в Новосибирске скончался мобилизованный житель российской Тувы.

Причиной смерти местные власти называют употребление алкогольных напитков. Об этом сообщает российское издание Meduza.

«Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом в результате употребления спиртных напитков», – цитирует издание слова представителей местной власти.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда мобилизованные оккупанты умирают, даже не доехав до фронта. Только в Новосибирске это уже третий такой случай.

Издание отмечает, что в целом уже известно о 41 погибшем мобилизованном россиянине. И часть из этих потерь – небоевые. Захватчики умирали то в учебных центрах, то на полигонах, то в воинских частях.

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