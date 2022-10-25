Грозев рассказал, как нашли имена российских инженеров, которые наводят ракеты на Украину 3 25.10.2022, 15:28

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Поиски расследователи начали среди выпускников институтов, которые занимаются космическими и стратегическими ракетами.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ объяснил, как нашли имена инженеров, которые наводят ракеты на Украину.

По его словам, сначала расследователи попытались выяснить, можно ли просто забить координаты цели в ракеты, но оказалось, что это невозможно, и люди, которые программируют ракету, должны симулировать весь ее полет, как будто это какая-то компьютерная игра.

«Поэтому мы начали искать этих людей, понимая, что их роль в этой войне очень важна, и что, возможно, они будут рано или поздно причастны к военным преступлением, как скорее всего сейчас и оказалось», — объяснил Грозев.

Поиски расследователи начали среди выпускников институтов, которые занимаются космическими и стратегическими ракетами.

«Вот таких академий две в России, рядом с Москвой и рядом с Петербургом. Мы начали проверять сотни и тысячи этих выпускников, чем они сейчас занимаются. И во многих таких русских телеграм-ботах мы смогли найти, что некоторые из них работают в этом вычислительном центре, и при этом все зарегистрированы на адрес Знаменка, 9. Это генеральный штаб российской армии», — рассказал руководитель Bellingcat.

По его словам, публично говорилось, что в этом центре вычисляются пенсии всех российских военных.

«Cтали глубже и глубже заниматься ими, нашли шефа этой организации, приобрели его биллинг, его телефонные номера. В его биллинге мы увидели, что он получает звонки от определенного номера практически всегда, когда есть большие прилеты ракет именно из этих стратегических высокоточных ракет в Украину. Но это мы сделали путем просто коррелирования его звонков в известных нам моментах прилетов», — рассказал Грозев.

В итоге удалось «вычислить всех этих сотрудников, молодых довольно инженеров, которые общались с ним именно в те моменты, в которые через несколько часов или на следующее утро были вылеты этих ракет», объяснил руководитель Bellingcat.

По его словам, расследователи в первую очередь обращали внимание на переговоры по ночам или в воскресенье и привязывали к прилетам именно их.

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