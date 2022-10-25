Ученые: Стаи насекомых могут накапливать электричество 25.10.2022, 15:40

Атмосферное электричество связано далеко не только лишь с громом и молниями.

Воздух наполняют электрические поля разного происхождения. Они влияют на формирование капель облачности, а пауки совершают далекие полеты, используя слабые заряды на нитях своей паутины. Насекомые несут их на своем теле и, если собираются большими стаями, могут оказывать на атмосферное электричество существенное влияние, сравнимое с вкладом небиологических факторов, пишет Naked science.

Эллард Хантинг (Ellard Hunting) и его коллеги опирались на ранее полученные данные о статическом заряде, который способны накапливать насекомые. В зависимости от размеров тела, его величина составляет от миллиардной до триллионной доли кулона. Само по себе это совсем незначительно, однако на умеренных высотах — до пяти километров — насекомые могут собираться в довольно многочисленные стаи, и их заряды складываются до куда более существенных величин. Их ученые оценили с помощью компьютерного моделирования.

Кроме того, авторы провели измерения атмосферных электрических полей как в присутствии многочисленных пчелиных роев, так и без них. Работа показала, что наличие стай насекомых может менять электрические поля на величину от сотен до тысяч вольт на метр высоты. Эти цифры сравнимы с величинами, характерными для небиологических процессов накопления зарядов, включая грозовую облачность. Более того, с увеличением численности стаи и ее плотности они еще больше растут.

В частности, огромные скопления саранчи, которые могут насчитывать десятки миллионов особей и охватывать сотни тысяч квадратных километров, меняют электрические поля в воздухе особенно заметно. Такие стаи летающих насекомых могут влиять не только на поведение других насекомых, движения микрокапель воды и частиц пыли, но даже на образование облачности.

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