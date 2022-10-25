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Джорджа Мелони: Италия останется партнером храброго народа Украины в борьбе с РФ

  • 25.10.2022, 15:53
Джорджа Мелони: Италия останется партнером храброго народа Украины в борьбе с РФ
Джорджа Мелони

Рим не поддастся на энергетический шантаж Путина.

Новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони сделала ряд обнадеживающих для Украины заявлений. Так, она выразила поддержку Украине и подчеркнула, что Рим не поддастся на энергетический шантаж Путина.

Об этом она заявила в своем первом обращении к итальянскому парламенту, сообщает газета Corriere Della Sera.

Как заявила Мелони, ближайшим «узлом, который нужно будет развязать», будет узел энергетики. При этом она подчеркнула, что «поддаться на шантаж Путина — значит углубить проблему».

«Свобода имеет свою цену» — заявила Мелони.

По словам премьера, Италия и в дальнейшем будет оставаться партнером храброго украинского народа, который противостоит российской агрессии «не только потому, что мы не можем принять войну, но и потому, что это лучший способ отстаивать наши национальные интересы».

Напомним, после победы на выборах Джорджу Мелони поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Она не заставила себя ждать с ответом. 

«Дорогой президент Зеленский, вы знаете, что можете рассчитывать на нашу верную поддержку в деле свободы украинского народа. Оставайтесь сильными и сохраняйте свою веру непоколебимой!», – написала Мелони.

Это обнадеживающий посыл, так как изначально репутация у партии «Братья Италии» была не очень — ее считали праворадикальной и неофашистской. Однако Мелони целенаправлено меняла ее политику, в том числе и выказывала поддержку Украине в противостоянии российской агрессии. Будем надеяться, что такой курс сохранится, когда она возглавит правительство. А также на то, что Сальвини и Берлускони, которые открыто в прежние годы поддерживали Путина, не смогут ей мешать.

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