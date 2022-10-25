Что можно купить в Минске за пять рублей? 1 25.10.2022, 16:00

Если следить за акциями, можно относительно дешево перекусить.

Журналисты myfin.by прошлись по Минску в поисках товаров с ценником от 1 до 5 рублей. Вот что у них получилось.

Сладости, пюре для детей, йогурты: вкусные и дешевые перекусы

Как в больших супермаркетах, так и в небольших магазинах у дома под описанный нами диапазон цен от 1 до 5 рублей вписываются различные снеки:

пюре для детей;

зефир, шоколад и шоколадные батончики типа Twix, Snickers, Bounty, Mars и их аналоги;

печенье – от небольшой упаковки, которую удобно брать с собой в дорогу в качестве перекуса, до больших коробок весом 500–700 г;

подушечки, попкорн и сухие завтраки;

сухарики – от обычных ванильных до вариантов с различными вкусами, чипсы;

сушеная рыба и кальмары;

семечки и соленые орешки;

хлеб, батон и выпечка.

За сумму до 5 рублей можно купить сэндвичи или другие готовые наборы для перекуса. Приверженцы более здоровой еды могут выбрать фрукты или йогурты как с фруктовыми наполнителями, так и без. За 2,5–3,5 рубля даже можно купить большую упаковку питьевого йогурта объемом 800 г от бренда «Бабушкина крынка».

Перекусить «на скорую руку» с утра можно и овсяной кашей «Полезный завтрак», которая продается всего за 1,5 рубля. Любителям кофе понравятся молочные кофейные напитки Latte и Cappuccino стоимостью до 2 рублей за один напиток.

Крупы, напитки и сыры: полноценный ужин за 5 рублей

За сумму от 1 до 5 рублей можно купить упаковку макарон, риса, гречки, нута, чечевицы или другой крупы.

Суммы в 5 рублей хватит, чтобы приготовить полноценный ужин. Например, к лапше быстрого приготовления «Роллтон» (около 1 р.) или обычным недорогим макаронам (от 90 коп. до 1,5 р.) можно взять обычный сыр за 3,49 рубля или плавленый в брикетиках за 1 р. 19 коп.

Если макароны с сыром для вас слишком скудный завтрак, за 5 рублей можно взять в пару к недорогой лапше сосиски, докторскую колбасу или паштет. Или заменить макароны на омлет из яиц.

Любители морепродуктов за 5 рублей могут приобрести на ужин морские закуски: икру трески, баночку черной икры, коктейль из маринованных морепродуктов или мидий, рубленные филе-кусочки лосося, филе сельди, шпроты или консервированную рыбу. В качестве гарнира в зависимости от стоимости можно купить хлеб, ту же лапшу, рис или другую крупу, а также картофель.

Если вы сами не в настроении готовить, на помощь придут варианты из отдела кулинарии. До 5 рублей можно собрать вполне сытный ужин: драники, паста с курицей или котлеты с картофелем фри.

Ну и какой ужин без напитков? До 5 рублей можно купить сок вплоть до двухлитровой упаковки. Дороже 5 рублей в ассортименте только гранатовый сок. Остальные вкусы вписываются в обозначенный лимит.

Также за 5 рублей можно купить различные газированные напитки, от кваса до энергетиков. Любителям чайной церемонии стоит присмотреться к вариантам без наполнителей. Они обычно обходятся в 3-4 рубля за упаковку. Пакетированный чай со вкусом обходится чуть дороже, ценник может выходить за 5 рублей, но и здесь не стоит отчаиваться – можно отслеживать позиции на скидках.

Кофеманам остается довольствоваться растворимым кофе из пакетика, взять напиток навынос непосредственно в магазине (если есть такая опция) или в ближайшей кофейне с доступными ценами.

Зарядиться энергией с кофе: халвичный раф и капучино с сиропом за 5 рублей

Одни из самых низких цен на кофе в Минске – в сети кофеен Cofix. Здесь кофе-пауза обойдется от 2,5 до 5,5 рубля. Помимо эспрессо, американо или капучино, можно отведать даже халвичный раф.

Существует мнение, что вредно пить кофе без маленькой «закуски», поэтому во многих кофейнях кофеманам предлагаются сладости и другие десерты к кофе. В том же Cofix к чашечке или к стаканчику кофе навынос можно купить пончики с фруктовыми начинками за 2,5 рубля и эклеры за 3,5 рубля.

Чистота в доме и уход за собой за 5 рублей: дешевая бытовая химия и косметика

Помимо еды, за символическую цену можно найти приспособления для уборки в квартире: щеточки (нашли даже набор – совок + щетка за 4,99 р.), мусорные пакеты, бытовая химия для чистки окон, ковров, губки и средства для мытья посуды.

За 5 рублей можно позаботиться не только о квартире, но и поухаживать за собой. В магазинах «Мила» и «Остров чистоты» в лимит по стоимости до 5 рублей вписываются:

маски для лица;

патчи для глаз;

крема для лица и тела;

мицеллярная вода, гель для умывания, пилинг для лица;

пилочки и другие приспособления для маникюра и педикюра;

лак;

жидкость для снятия лака;

бальзам для губ;

корректор и BB-крем;

карандаши для век, бровей и губ;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа;

шампунь для волос, бальзам для волос, различные спреи для ухода за волосами и даже краска для волос.

Набор фломастеров и детские ножницы: канцтовары для школы дешевле 5 рублей

В магазинах низких цен мы нашли и канцелярские товары, в частности, для школы по ценам в 5 рублей и ниже. Детские блокнотики с красочными обложками можно приобрести по цене от 55 копеек до 1,51 рубля.

Набор цветных карандашей из 12 штук стоит 4,35 рубля, а фломастеров (также 12 штук) – всего 4,19 рубля. Для детского творчества пригодятся и безопасные детские ножницы. Они продаются по цене от 2,15 до 4,35 рубля в зависимости от вида и размера.

Как оказалось, список товаров, которые можно купить за сумму от 1 до 5 рублей, довольно большой. А если следить за акциями, можно относительно дешево не только перекусить различными снеками, но и приобрести товары по уходу за домом и за собой.

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