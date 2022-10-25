Россия, ты в дрова! 5 Артем Щенников

25.10.2022, 16:12

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РФ тратит миллиарды российских рублей на закупку поленьев для отопления школ и больниц

Лукашенко и Путин троллят европейцев, которые, «как в средневековье», вынуждены закупать дрова в отсутствие российского газа. Но, видимо, забывают, что многие регионы России до сих пор греются дровами. Власти ежегодно тратят на отопление госучреждений дровами, включая школы и больницы, более трех миллиардов российских рублей. А сами дрова в сравнении со средними зарплатами стоят даже дороже, чем в Германии.

Это деревянное здание — сельская больница, амбулатория в деревне Бородино в Подмосковье, в двух часах езды от Кремля. В этом сентябре для ее отопления закупили восемь кубометров березовых дров.

Дрова для амбулатории, как и еще четырех медпунктов в районе, каждый год покупает Можайская центральная больница. В этом году на эти цели уже ушло 800 тысяч российских рублей.

«Население, как в средневековье, стало запасаться дровами на зиму, — удивлялся 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин и подчеркивал: — Это результат даже не каких-то там действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе. Совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет».

Только на форуме президент сочувствовал «рядовым европейцам», а не россиянам.

Вслед за Владимиром Путиным юмористический номер на тему энергокризиса подготовил и Александр Лукашенко: нарубил дрова для Европы.

А Россотрудничество запустило акцию «Из России с теплом»: ведомство приглашает европейцев приходить в Русские дома «погреться», «выпить чая и подзарядить телефон».

Империя на дровах

Слова Путина о средневековье читаются не как ирония, а как постирония, если знать, что в России целые регионы постоянно топятся углем и дровами.

В этом году государство уже закупило дрова на 3,6 млрд российских рублей. Скорее всего, к концу года расходы превысят 4 млрд.

Чаще всего дрова закупают операторы котельных, чтобы обеспечить теплом жилые дома. В этом году они потратили 2,1 млрд российских рублей. На втором месте — разнообразные госпредприятия, от агрофирм до «РЖД», расходующие на дрова почти 450 млн российских рублей.

Дровами в России по-прежнему отапливают школы, детсады и даже больницы. Причем повсеместно. Например, дрова закупает республиканский госпиталь для ветеранов войн в Бурятии — региона с одним из самых высоких числом потерь в Украине. Дровами топится Ирбитская городская больница в Свердловской области. И больницы в европейской части страны — в Тверской и Ленинградской областях.

Наконец, дрова в России закупают администрации поселений — для себя и для выдачи гражданам. Кроме того, жителям домов с печным отоплением предоставляют делянки в лесу для самостоятельной заготовки дров, а малообеспеченным семьям выделяют субсидии на закупку дров.

Дрова выдают и семьям мобилизованных, оставшихся без мужчин. На семью положено до десяти кубометров топлива. Правда, на практике оказывается, что получить обещанные кубометры бывает проблематично.

Мечты сливаются

Удивительным образом жители Берлина и Улан-Удэ этой осенью столкнулись с похожими проблемами. Из-за перекрытия «Северного потока» цены на дрова в Германии за год выросли на 86%. В Бурятии, где газа никогда и не было, — «всего лишь» на 25%.

При этом для немцев дрова оказываются гораздо доступнее. Теперь в Германии кубометр стоит около 9 тысяч российских рублей (150 евро). На среднюю зарплату в 4,1 тысяч евро можно купить 27 кубометров. В Бурятии кубометр дров обходится в 2,9 тысяч российских рублей. Вот только средний доход в республике — 33 тысячи российских рублей. И его хватит только на 11,5 кубометров.

По данным Росстата, в России 12% жилья не оборудовано системами отопления, то есть отапливается только печами либо электрообогревателями (их официально к системам отопления не относят). Так, топится печами почти половина жилья в Забайкальском крае и Бурятии (45–46%), треть жилья в Архангельской области и аннексированном Севастополе.

Сложности с отоплением есть и у регионов в Центральной России. В Новгородской, Тверской, Псковской областях теплых батарей тоже нет почти в трети жилья (Росстат учитывает не количество квартир, а именно жилую площадь).

Программа газификации российских регионов действует с 2005 года. Провести голубое топливо в каждую деревню планировалось за десять лет, то есть к 2015-му.

В 2019 году программу продлили до 2030 года. Новый целевой показатель газификации — уже не все, а 85% населенных пунктов страны. Почему так вышло и насколько рациональна в принципе полная газификация страны, писала «Новая газета» в спецпроекте «Углеводородина».

Можно отметить, что с 2008 года газификация резко замедлилась. Если до 2007-го уровень обеспеченности квартир и домов газом ежегодно в среднем рос на 1,7%, то с 2008 года он растет на 0,7% в год. То есть меньше, чем на процент.

Одна из главных причин низких темпов газификации — в предоставлении «Газпрому» возможности монопольно экспортировать из России газ. Планировалось, что компания будет направлять сверхдоходы от экспорта на подключение к газу отдаленных поселков в России, но по факту компания инвестировала в развитие внешней инфраструктуры.

Только в 2015–2020 годах экспортная премия «Газпрома» составила 2,1 трлн российских рублей, но на газификацию России компания направила лишь десятую часть этой суммы — около 209 млрд российских рублей, подсчитывали «Ведомости».

Получилось, что в ущерб внутренним потребителям монополия сначала построила «Северные потоки», «Голубой поток», «Турецкий поток». А затем, став инструментом газовых войн, потеряла и европейский рынок.

Замерзнет ли Европа?

С началом вторжения в Украину поставки газа из России в Европу окончательно превратились в инструмент ведения войны. Еще в 2021 году Россия начала закручивать газовые краны, а в августе 2022-го — окончательно остановила «Северный поток». В результате в этом году экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 40%. Доля России на европейском рынке газа рухнула с 40 до 7,5%.

Наиболее зависимы от российских поставок страны вовсе не Западной, а Восточной Европы: Румыния, Венгрия, Словакия, Болгария, Хорватия — а также Германия. В 2020 году эти страны импортировали из России свыше 65% газа, и одновременно свыше половины жилья в них отапливалось газом.

В таких условиях Европа начала искать — и нашла альтернативы российским ресурсам. Взамен ЕС наращивает импорт СПГ — сжиженного природного газа, который можно транспортировать танкерами. Место России занимают США и Великобритания, которая завозит СПГ, а затем экспортирует его в ЕС по трубам.

Кроме того, ЕС продлевает сроки работы АЭС и увеличивает добычу и использование угля, а также дров. Дрова и до войны активно использовались для отопления, например, в Латвии и Венгрии. Но энергокризис заставил даже берлинцев из среднего класса чистить дымоходы и приводить в порядок старинные печи, готовясь к возможным перебоям с теплоснабжением.

Благодаря экономии и диверсификации источников энергии Европе в целом удалось подготовиться к зиме. Газохранилища Германии заполнены на 95%, итальянские — на 93%. Цены на газ стремительно падают.

Артем Щенников, «Новая газета»

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