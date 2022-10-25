Две белоруски, ничего не делая на работе, «заработали» 230 тысяч рублей 7 25.10.2022, 16:14

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К ответственности привлекли их отца.

В Минске задержали управляющего заводом, который нанес ущерб предприятию в размере 1 млн руб. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале МВД.

В ведомстве уточнили, что в 2016 году мужчину назначили руководителем убыточного предприятия, где он должен был способствовать налаживанию стабильной работы завода и выплатить накопившиеся задолженности. «Однако оперативники установили, что все это время управляющий занимался собственным обогащением. К примеру, две его дочери, которых мужчина оформил экономистами, получили более 100 тыс. руб. зарплаты и около 130 тыс. руб. иных выплат. При этом никакой работы они не выполняли, а долги предприятия лишь росли», – сказано в заявлении МВД.

Кроме того, некоторые сделки по реализации продукции проводились через фирму фигуранта. По информации следствия, из-за сотрудничества с предприятием-посредником заводу был причинен ущерб в особо крупном размере.

По факту злоупотребления властью или служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. На имущество подозреваемого на сумму 550 тыс. руб. наложен арест.

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