Полк Калиновского — кузница кадров новой Беларуси 5 25.10.2022, 16:18

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Белорусам надо объединяться вокруг двух сил.

Об этом в интервью Studio X97 рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

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— Вы вспомнили про калиновцев. Как вам эта идея, которая в последние дни, недели звучит в партии Зеленского «Слуга народа»? Мы все видим, что они дистанцируются от Светланы Тихановской, не хотят никаких переговоров. Но появились идеи о том, чтобы именно на базе полка Калиновского создавать какую-то политическую надстройку, которая и была бы голосом свободной Беларуси, с которой можно было бы вести переговоры и строить будущее.

— Я давно говорил, что белорусам надо объединяться вокруг двух сил и символов: людей, которые находятся в тюрьмах, которые начинали революцию. И нельзя говорить: они же в тюрьмах сидят, что можно сделать. Мы знаем, что Нельсон Мандела сидел в тюрьме, но он был огромным фактором в политике, Вацлав Гавел сидел в тюрьме долгое время. Многие лидеры польской «Солидарности» сидели в тюрьмах, и требования их освобождения и санкции со стороны Запада изменили ситуацию в Польше.

— По-другому можно сказать: кто не сидел из тех, кто имел реальный вес?

— Да. Лидеры сидели в тюрьмах и это был «золотой фонд» будущей польской национальной элиты.

Вторая сила — это, безусловно, полк Калиновского, потому что там во главе стоят люди, которые еще участвовали в борьбе Украины за свою независимость не только с 2014 года, а многие приезжали в Украину еще на первый Майдан и тоже доказывали, что они смелые люди. У меня доверия к этим парням, мужчинам, героям из полка Калиновского значительно больше, чем к этим странным личностям, которые собрались вокруг Тихановской.

И особенно, представьте, мои товарищи сидят в тюрьмах, я сам сидел в тюрьмах и был в Сопротивлении много лет, а сегодня мне говорят, что вот эта девушка, которая любит путешествовать, должна быть вашим лидером, вы должны ей подчиняться. И она назначила силовое «переходное правительство», где один - бывший гестаповец, 10 лет работал в ГУБОПиКе, я про Азарова говорю. Человек не покаялся, не попросил прощения у белорусов. Это наш «вождь» новый! Или Латушко, который 26 лет был чиновником, а сейчас быстренько перекрасился и щеки раздувает, что он «лидер». Другие там персонажи абсолютно непонятные. Нам говорят, что это «вожди».

Нет, сегодня люди доказывают с оружием в руках, что они последовательны в своих принципах, что они готовы рисковать. Я знаю, что в боевых действиях в полку Калиновского участвуют добровольцы. Такая система: если человек не готов почему-то, то его не будут отправлять на передовую. Они — добровольцы, и они понимают, что надо помочь Украине выстоять и потом уже освобождать Беларусь. И там достаточно людей, которые имеют политический опыт, несколько человек были в движении «Зубр». Там есть представители в различных подразделениях из партии Миколы Статкевича «Народная грамада», есть люди из Молодого Фронта, из Белорусского Народного Фронта, есть убежденные анархисты, то есть люди идейные, есть люди из организации «Край», которая была военно-спортивно-патриотической организацией в начале 2000-х годов.

Я думаю, этим людям можно доверять и им сегодня надо тоже думать не только о создании военной силы, а о том, что на них надеются миллионы белорусов, они должны обращаться к гражданам Беларуси с конкретными идеями и, я думаю, их услышат.

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