В Норвегии задержали россиянина, который выдавал себя за ученого из Бразилии 4 25.10.2022, 16:20

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Он занимался исследованием гибридных угроз.

Гражданин Бразилии был арестован в Норвегии по подозрению в том, что он находится в стране под фальшивым именем и удостоверением личности, а на самом деле он россиянин и работает на российскую разведку.

Об этом сообщает норвежский телеканал NRK, пишет «Европейская правда».

Правоохранители задержали мужчину по дороге на работу в городе Тромсе в понедельник утром. Во вторник его доставили в здание суда.

Норвежская спецслужба PST считает, что этот человек является так называемым «нелегалом», то есть человеком, который построил свою идентичность как обычный гражданин, в то время как он спокойно работает на иностранную разведку.

«Мы попросили выслать из Норвегии бразильского исследователя из Университета Тромсе, норвежского арктического университета, поскольку считаем, что он представляет угрозу фундаментальным национальным интересам», - заявила помощница руководителя PST Хедвиг Моэ.

PST считает, что этот человек на самом деле является гражданином России, который выполняет задания для России под прикрытием Бразилии.

Это первый случай, когда PST арестовала кого-то, кого они считают «нелегалом» в Норвегии. Мужчина приехал в Норвегию по исследовательскому заданию в Университете Тромсе осенью 2021 года. Здесь он, среди прочего, исследовал северный регион и гибридные угрозы.

«PST обеспокоена тем, что он мог получить доступ к сети и информации о политике Норвегии в северном регионе. Даже если эта сеть или информация по крупицам не представляет угрозы для безопасности королевства, мы обеспокоены тем, что информация может быть использована Россией», - пояснили в спецслужбе.

Напомним, в норвежском районе Нордланд задержали двух россиян, которые занимались съемкой военных объектов.

В течение последних недель в Норвегии были арестованы и задержаны несколько граждан России с беспилотниками. В связи с санкциями против России, российским гражданам запрещено управлять беспилотниками на норвежской территории.

Служба безопасности полиции, PST, на прошлой неделе взяла на себя национальную ответственность за расследование этих дел.

Неофициально сообщалось, что один из задержанных, возможно - сын близкого соратника президента России Владимира Путина.

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