закрыть
25 октября 2022, вторник, 17:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Мы мясо»: у оккупанта перед отправкой на фронт началась истерика

12
  • 25.10.2022, 16:36
  • 8,516
«Мы мясо»: у оккупанта перед отправкой на фронт началась истерика

Мобилизованные россияне начали осознавать, что кремлевский режим отправляет их на убой.

Так, в одной из республик у местного жителя перед отправкой на войну началась настоящая истерика во время выступления главы местной администрации.

Соответствующее видео опубликовало во вторник, 25 октября, Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«Да мы мясо! Мясо мы, да и все!.. У меня брат инвалид, у меня сын — восемь лет, дочь — шесть лет. Я знаю, что я оттуда не вернусь… А что, я не правильно что-то сказал? Нас убивать будут. Убивать будут!», — разрыдался россиянин, в то время как остальные мобилизованные покорно стояли в строю и даже пытались заставить его замолчать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Война всегда начинается вчера
Война всегда начинается вчера Андрей Санников
Катастрофа путинской армии
Катастрофа путинской армии Гарри Каспаров
Путин стал террористом
Путин стал террористом Михаил Ходорковский
Страх добивает лукашистов 
Страх добивает лукашистов  Артем Черников