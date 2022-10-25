«Мы мясо»: у оккупанта перед отправкой на фронт началась истерика 12 25.10.2022, 16:36

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Мобилизованные россияне начали осознавать, что кремлевский режим отправляет их на убой.

Так, в одной из республик у местного жителя перед отправкой на войну началась настоящая истерика во время выступления главы местной администрации.

Соответствующее видео опубликовало во вторник, 25 октября, Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«Да мы мясо! Мясо мы, да и все!.. У меня брат инвалид, у меня сын — восемь лет, дочь — шесть лет. Я знаю, что я оттуда не вернусь… А что, я не правильно что-то сказал? Нас убивать будут. Убивать будут!», — разрыдался россиянин, в то время как остальные мобилизованные покорно стояли в строю и даже пытались заставить его замолчать.

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