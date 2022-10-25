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Внешние долги Беларуси перешагнули $44 миллиарда

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  • 25.10.2022, 16:38
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Внешние долги Беларуси перешагнули $44 миллиарда

О задолженности стало известно благодаря статистике Евразийской экономической комиссии.

Внешний долг Беларуси на 1 июля текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 %. По подсчетам экспертов Евразийской экономической политики, долг нашей страны составил на 1 июля около $ 44,1 млрд, пишет belsat.eu.

Министерство финансов Беларуси больше не публикует информацию о внешних долгах нашей страны. Но о задолженности стало известно благодаря статистике Евразийской экономической комиссии.

По данным этого органа, внешний долг Беларуси на 1 июля текущего года составил около $ 44,1 млрд. Из этой суммы около $ 19,36 млрд являются задолженностью органов государственного управления, 8,39 $ млрд приходятся на банки, $ 13,98 млрд – на другие сектора, а $ 2,36 млрд – на межфирменное кредитование.

Сейчас внешний внешний долг Беларуси составляет 61,3 % от ВВП страны.

В начале текущего года внешние займы составляли около $ 42,27 млрд.

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