Внешние долги Беларуси перешагнули $44 миллиарда

Внешние долги Беларуси перешагнули $44 миллиарда11
- 25.10.2022, 16:38
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О задолженности стало известно благодаря статистике Евразийской экономической комиссии.
Внешний долг Беларуси на 1 июля текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 %. По подсчетам экспертов Евразийской экономической политики, долг нашей страны составил на 1 июля около $ 44,1 млрд, пишет belsat.eu.
Министерство финансов Беларуси больше не публикует информацию о внешних долгах нашей страны. Но о задолженности стало известно благодаря статистике Евразийской экономической комиссии.
По данным этого органа, внешний долг Беларуси на 1 июля текущего года составил около $ 44,1 млрд. Из этой суммы около $ 19,36 млрд являются задолженностью органов государственного управления, 8,39 $ млрд приходятся на банки, $ 13,98 млрд – на другие сектора, а $ 2,36 млрд – на межфирменное кредитование.
Сейчас внешний внешний долг Беларуси составляет 61,3 % от ВВП страны.
В начале текущего года внешние займы составляли около $ 42,27 млрд.