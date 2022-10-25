ВСУ уничтожили колонну бронетехники оккупантов 1 25.10.2022, 16:42

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Украинские защитники продолжают уничтожать врагов.

Бойцы 25-ой отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили большое количество бронетехники российских оккупантов, нескольких интервентов и продвинулись вперед на неуказанном участке фронта.

Об этом пресс-служба подразделения сообщила на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук»: «Сичеславцы продолжают наносить максимальное поражение рашистам, уверенно продвигаясь вперед».

В качестве доказательства представлены фотографии, сделанные беспилотным летательным аппаратом, операторы которого, вероятно, причастны к разгрому захватчиков.

Только на одном снимке уничтоженные танк, боевая машина пехоты и бронетранспортер. На другом БМП с ликвидированными захватчиками на броне. На других еще один танк, БТР и неизвестная нам боевая бронированная машина.

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