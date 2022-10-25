Путинское большинство раскалывается прямо на глазах 2 Telegram-канал «Малюта Скуратов»

25.10.2022, 16:55

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Военкоры законфликтовали с Минобороны.

Еще недавно казавшееся таким монолитным, «путинское большинство» раскалывается прямо на глазах. Голосовали, zиговали, маршировали, повторяли, призывали – вроде бы был единый порыв налицо. А теперь сплошь куда ни глянь – партии войны, мира, умеренной войны, умеренного мира, радикальной войны, мир без войны, война без мира. И все конкурируют, грызутся, спорят между собой. Съест Пригожин Шойгу или подавится? Достаточно ли суров Суровикин? Влияет ли Кадыров на федеральную политику и кто за кем стоит в этом случае?

В народе – тоже не все монолитно. Кого-то забрали, кого-то оставили, кто-то уехал, у кого-то уже похоронки и 5 кг минтая вместо кормильца. Кто проклинает Украину, кто российскую власть, кто продолжается молиться на Путина, а кто-то уже начал думать, что не все так в России однозначно и неплохо бы вождя поменять. И вообще – цены выросли.

У пропаганды – своя проблема. Военкоры законфликтовали с Минобороны и попали под расследование. Вдруг дискредитируют армию. Кого-то внезапно осенило, что можно перестать врать. Но не смогли себя пересилить и продолжили. Красовский решил, что правду говорить можно и сказал. Как есть. Как думал. Оказалось – что не ту и не о том. Но кому-то понравилось, так что можно и в политику.

Нет единства. Это на день Победы можно маршировать единым строем. А тут впору о дне побега задумываться. Даже на поверхности расколы уже видно. А сколько верных путинцев уже размышляют, не пора ли от вождя уже как бы и в сторонку, победы-то может и не быть, может уже пора вовремя предать, окажется, что предвидели?

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