Ученые: Видеоигры могут повысить умственные способности ребенка 4 25.10.2022, 16:54

Игры могут помочь в принятии сложных решений.

Многие родители сегодня обеспокоены влиянием видеоигр на здоровье и развитие своих детей, и поскольку это увлечение остается одним из самых популярных, крайне важно понимать, какую пользу и какой вред они могут оказать, пишет techinsider.

Команда исследователей из Университета Вермонта проанализировала данные когнитивной и магнитно-резонансной томографии (МРТ) мозга почти 2000 детей в возрасте 9-10 лет. Те, кто сообщал, что играл в видеоигры по три или более часов в день, быстрее и точнее запоминали информацию и контролировали свои эмоции.

Они также показали более высокую активность в тех областях серого вещества, что связаны с вниманием и памятью, в отличие от сверстников, которые никогда не играли в компьютерные игры.

Эксперты объясняют, что это увлечение может привести к повышению производительности при решении разного рода жизненных задач.

«Многочисленные исследования связывают видеоигры с ухудшением поведения и проблемами психического здоровья. Это же исследование предполагает, что такое популярное времяпрепровождение также может иметь когнитивные преимущества, которые заслуживают дальнейшего изучения», - доктор медицины Нора Волкова.

Хотя в ряде исследований изучалась взаимосвязь между видеоиграми и когнитивным поведением, нейробиологические механизмы изучены недостаточно. Тем не менее, в следующий раз, когда ваш ребенок будет долго играть в компьютерные игры, не спешите его отвлекать. Лучше уточните, во что он играет — может, именно эта игра научит его принимать сложные решения и подготовит к самостоятельной жизни?

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